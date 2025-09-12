S-a întors de la cafea A dispărut înainte să semneze contractul, iar după 10 zile a fost prezentat de o echipă din altă țară

Guillermo Ochoa (40 de ani) a semnat, joi, cu echipa cipriotă AEL Limassol.

În ultima zi din perioada de mercato, portarul mexican a fost dat dispărut de o echipă din Spania. A anunțat că pleacă să bea o cafea și nu s-a mai întors!

Cunoscut pentru paradele spectaculoase reușite de-a lungul anilor, Ochoa e hotărât să ajungă la cea de a șasea Cupă Mondială din carieră.

Guillermo Ochoa a semnat cu AEL Limassol

Guillermo Ochoa a ajuns la o înțelegere cu formația cipriotă AEL Limassol, contractul său fiind valabil pe un an. Mai are de efectuat vizita medicală pentru a fi eligibil de joc.

„ AEL Limassol are plăcerea să anunțe acordul de principiu cu portarul internațional mexican Guillermo Ochoa, care va fi activat cu condiția ca fotbalistul să treacă cu succes examenele medicale necesare.

Guillermo Ochoa, unul dintre cei mai cunoscuți portari ai erei moderne, și-a scris propria istorie, unică în fotbalul mondial!

Cu performanțe în ligi europene de top și peste două decenii de carieră la cel mai înalt nivel, a participat la cinci Cupe Mondiale FIFA cu echipa națională a Mexicului, unde a lăsat o amprentă de neșters cu performanțele sale remarcabile, câștigând respect și recunoaștere pentru calitatea și consecvența sa în poartă”, se arată în comunicatul emis de clubul cipriot, pe site-ul oficial.

152 de selecții a strâns Guillermo Ochoa pentru prima reprezentativă a Mexicului

Cel mai selecționat portar al Mexicului va schimba din nou țara. Până acum, Ochoa a jucat pentru CF America (Mexic), Ajaccio (Franța), Malaga şi Granada (Spania), Standard Liege (Belgia), Salernitana (Italia) şi AVS Futebol Sad (Portugalia).

În cazul în care Guillermo Ochoa va evolua la Cupa Mondială din 2026, va deveni primul portar din istorie care a participat la 6 turnee finale mondiale consecutive.

Ochoa a anunțat că merge să bea o cafea și nu a mai revenit la Burgos

Guillermo Ochoa a fost protagonistul unui caz bizar în fotbalul spaniol. În ultima zi din perioada de transferuri, portarul ajunsese la un acord cu divizionara secundă CF Burgos.

Mexicanul a anunțat conducerea clubului că merge în oraș să bea o cafea înainte de a semna contractul. Totuși, nu a mai apărut și, deși oficialii celor de la Burgos au încercat să îl contacteze, nu a mai răspuns la telefon, conform marca.com.

Aflați în criză de timp, conducătorii trupei de pe „El Plantio” și-au îndreptat atenția către portarul Jesus Riaz, rămas liber de contract după ce nu și-a prelungit înțelegerea cu Racing de Ferrol, arată sursa menționată anterior.

