Alex Băluță revine în România Poli Timișoara l-a convins pe atacant cu un salariu surprinzător

Alexandru Băluță (32 de ani) va reveni în fotbalul românesc, după aproape un an petrecut în SUA și Turcia.

Fostul jucător de la FCSB ar fi semnat deja cu Poli Timișoara, formație nou-promovată în Liga 2.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pentru a-l convinge pe Băluță să semneze, timișorenii au pus pe masă un salariu semnificativ pentru eșalonul secund.

Alexandru Băluță, salariu important la Poli Timișoara

Mijlocașul ofensiv va avea un contract valabil pe două sezoane cu echipa antrenată de Dan Alexa.

Băluță va câștiga un salariu de 6.000 de euro net pe lună, la care se pot adăuga bonusuri pentru meciuri jucate, goluri și, mai ales, pentru promovarea în Superliga, conform fanatik.ro.

Fotbalistul ar fi discutat și cu echipe din Liga 1, însă a ales proiectul de la Poli Timișoara.

325.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Băluță, potrivit Transfermarkt

După un prim an bun la FCSB, sezon în care a contribuit la câștigarea titlului, Alexandru Băluță a avut parte de un regres considerabil, fiind criticat dur de finanțatorul Gigi Becali. El a fost și apostrofat și de fanii Universității Craiova la meciurile directe, care au considerat că i-a trădat prin transferul la roș-albaștri.

După plecarea de la gruparea bucureșteană, Băluță și-a încercat norocul atât în Statele Unite, cât și în Turcia, dar nu a confirmat la niciuna dintre echipe.

Cifrele lui Băluță:

Universitatea Craiova: 141 de meciuri, 28 de goluri, 16 pase decisive

Puskas Akademia: 85 de meciuri, 15 goluri, 16 pase decisive

FCSB: 81 de meciuri, 13 goluri, 12 pase decisive

Chindia Târgoviște: 45 de meciuri, 14 goluri, o pasă decisivă

Slavia Praga: 34 de meciuri, 4 goluri, două pase decisive

Viitorul / Farul: 28 de meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive

Slovan Liberec: 25 de meciuri, 5 goluri, 6 pase decisive

Boluspor: 8 meciuri, o pasă decisivă

Los Angeles FC: un meci

Poli Timișoara este una dintre cele mai active echipe din Liga 2 în această perioadă de mercato. Formația pregătită de Dan Alexa a adus mai mulți jucători cu experiență, printre care Andrei Artean, Aurelian Chițu și Ovidiu Popescu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport