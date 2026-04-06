„M-a bulversat și pe mine”  VIDEO. Alex Chipciu, îngrijorat pentru starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Îmi doresc să se facă bine”

Alexandru Chipciu (36 de ani), jucătorul celor de la U Cluj, a vorbit despre Mircea Lucescu (80 de ani), care se confruntă cu probleme grave de sănătate.

Vineri, Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut, chiar în ziua în care trebuia să fie externat din spital.

Fostul selecționer a fost mutat, ulterior, la Terapie Intensivă, după ce starea lui s-a agravat.

Alexandru Chipciu, despre Mircea Lucescu: „Îmi doresc din toată inima să se facă bine”

Alexandru Chipciu, fotbalist care s-a aflat sub comanda lui Mircea Lucescu la echipa națională, a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă fostul selecționer.

„Am avut o relație foarte bună la echipa națională cu domnul Lucescu. M-a adus și după atâția ani la echipa națională. Și când vorbea, eram ca un burete pentru a învăța toate lucrurile pe care le spunea despre fotbal, pentru că e mare ca antrenor.

M-a bulversat și pe mine. În fiecare moment stăm cu capul în ziare să vedem ce se mai întâmplă. Ne dorim din toată inima să-și revină.

Mă bucur că am avut oportunitatea să fiu antrenat de dumnealui, că nu m-am mai gândit la vârsta mea că o să-l mai prind ca antrenor. Și am și menținut legătura și înainte de meciul cu Turcia (n.r. scor 0-1). Am avut o relație foarte bună la echipa națională.

Îmi doresc din toată inima să se facă bine și să treacă și starea asta pentru că e clar că toți jucătorii care au interacționat la echipa națională cu dumnealui au o stare de apăsare acum”, a declarat Chipciu după meciul cu Rapid de duminică.

Chipciu, despre Rapid - U Cluj 1-2 : „Suntem într-o formă bună”

U Cluj s-a impus în Giulești, grație unei „duble” reușite de Oucasse Mendy în minutele 66 și 83, și își menține poziția de lider în Liga 1, cu 36 de puncte acumulate.

„Suntem într-o formă bună, dar cred că toate echipele din play-off sunt echilibrate ca valoare și se poate întâmpla orice, pentru că și astăzi (n.r. duminică) cred că am meritat victoria, pentru că am avut niște ocazii mari și suporterii rapidiști cumva ne-au felicitat.

Mai rar se întâmplă să te felicite pentru victorie și să spună că ai fost mai bun.

Trebuie să rămânem concentrați pe meciurile următoare.

Eu simțeam, sincer, și în timpul meciului, până se marcheze Rapidul (n.r. în minutul 20, prin Vulturar), că aveam cumva controlul jocului. Adică nu mi se părea că avem mari probleme. Dar cred că și ei s-au gândit că au 1-0, să conserve rezultatul.

Într-adevăr, părea că noi suntem din ce în ce mai bine. Cu cât trecea timpul, eram mult mai bine în joc. Și schimbările care au fost, aveam un lot foarte, foarte bun”, a mai declarat Alex Chipciu.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27 *️ - beneficiază de rotunjire

