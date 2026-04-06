„3 puncte extraordinar de frumoase” Cristiano Bergodi, după victoria din Giulești: „Mă bucur că suporterii își amintesc de mine” + Ce spune despre Dan Nistor

alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 00:09
  • RAPID - U CLUJ 1-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul „studenților”, a vorbit la finalul partidei din Giulești.

Ca urmare a victoriei cu Rapid, U Cluj s-a distanțat la trei puncte de Universitatea Craiova, echipa de pe locul secund, dar oltenii au un meci mai puțin disputat.

RAPID - U CLUJ. Cristiano Bergodi: „Trei puncte extraordinar de frumoase”

„Sunt trei puncte extraordinar de frumoase, să întorci rezultatul în Giulești, cu Rapid, o echipă foarte bună… Mă bucur și vreau să-i felicit pe jucătorii mei pentru că au făcut un meci extraordinar, mai ales repriza a doua.

Am întors rezultatul, am băgat al doilea vârf, Lukic era singur în prima repriză, a jucat și cu această orteză, a avut o mică fisură la mână.

Pentru această regulă Under a trebuit să-l băgăm pe Trică, am făcut o alegere, am scos un jucător important ca Dan Nistor, dar cred că după a dat roade această mișcare. În a doua repriză s-a făcut diferența pe benzi.

După ce am egalat, jucătorii au avut încredere și caracterul de a și câștiga meciul. Am făcut schimbări la 1-1 încercând să câștigăm meciul, am băgat un fundaș lateral care împinge jocul, Miguel Silva, și pe Gheorghiță.

Îi felicit pe cei care au venit de pe bancă, au jucat bine, au adus un plus și sunt foarte mulțumit”, a declarat Bergodi.

Bergodi, despre reacția lui Nistor de la schimbare: „N-am nicio problemă cu el, e un jucător foarte important”

Tehnicianul Universității a vorbit și despre reacția lui Dan Nistor atunci când a fost schimbat. Nistor nu a dat mâna cu Bergodi, iar apoi a plecat direct la vestiare.

„Dan are personalitate, un caracter bun, el e puțin supărat și dacă îl schimbi în minutul 70. Trebuie să vorbim de echipă în general, nu de un singur jucător, dar Dan e un jucător important pentru noi, chiar și dacă s-a supărat, mai vorbim, mai discutăm cu el.

N-am avut niciodată probleme cu el, nici la Craiova, când avea cu 6 ani mai puțin și a fost unul dintre cei mai buni jucători când a dat gol în «finala» cu CFR (ultima etapă a play-off-ului din sezonul 2019/20, când Nistor a deschis scorul, dar CFR a câștigat cu 3-1 în Bănie și a câștigat titlul).

N-am niciun fel de problemă cu el, a fost o schimbare dictată de această regulă Under. Din păcate, s-a accidentat singurul jucător Under”.

La finalul partidei, Bergodi a fost singurul aplaudat în Giulești. Suporterii nu l-au uitat pe antrenorul care a condus-o pe Rapid la victoria cu 4-0 în fața FCSB-ului din urmă cu doi ani.

„Nu mă așteptam la această reacție din partea suporterilor, eu am venit ca adversar, dar cred că ei își amintesc de perioada cu doi ani în urmă, când la un moment dat eram pe locul 2, o echipă pe val, am câștigat 4-0 cu FCSB și după s-a prăbușit tot.

Nu știu, m-au apreciat probabil, m-au aplaudat, mă bucur și le mulțumesc, sunt în inima mea, am lucrat aici de trei ori”, a conchis Cristiano Bergodi.

