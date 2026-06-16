Alexandru Chipciu (37 de ani), căpitanul lui U Cluj, a povestit că ține în continuare legătura cu mai mulți foști colegi de la FCSB.

Printre ei se află și Cornel Râpă (36 de ani), retras din fotbal de aproximativ opt luni, pe care căpitanul clujenilor l-a lăudat.

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Chipciu a spus că Râpă nu a renunțat la sport după încheierea carierei. Fostul fundaș merge constant la sală și participă la maratoane, iar forma sa fizică l-a impresionat pe fostul coleg de la FCSB.

Alex Chipciu, impresionat de Cornel Râpă: „E monstru”

„Cei mai apropiați ar fi Chiricheș, pentru că sunt nașul unuia dintre băieții lui, Pintilii, pentru că am stat mult împreună, iar copiii sunt prieteni și ei. Pârvulescu, la fel.

Toate soțiile sunt prietene. Tătărușanu… Rusescu e nașul meu, sunt foarte apropiat și de el. Ieri ne-am întâlnit și cu Râpă, care face maratoane, e monstru.

Cu Lato mai vorbesc... El acum e la Timișoara, nu ne-am mai văzut, dar Lato, când te sună, te ține trei ore la telefon, îți povestește de toate, se face și el antrenor. Bourceanu, la fel, e din «brigada noastră»”, a spus Chipciu, conform digisport.ro.

FOTO. Cornel Râpă la Maratonul internațional București

Chipciu și Râpă au fost colegi la FCSB și au strâns împreună peste 50 de meciuri în tricoul roș-albastru.

Cei doi au făcut parte din echipa care, în sezonul 2012-2013, a eliminat-o pe Ajax din Europa League: 0-2 la Amsterdam, 2-0 la București și 4-2 la loviturile de departajare.

În faza următoare, în optimile Europa League, FCSB a învins-o pe Chelsea cu 1-0 pe Arena Națională, prin golul lui Raul Rusescu, din penalty.

Londonezii au întors însă rezultatul în retur, pe Stamford Bridge, unde s-au impus cu 3-1.

9 trofee are în palmares Cornel Râpă: un titlu cu Oțelul, trei titluri cu FCSB, două Cupe ale Ligii, o Cupă și o Supercupă a României, precum și o Cupă și o Supercupă a Poloniei

De ce a refuzat Chipciu revenirea la FCSB: „Nu mai aveam 20 de ani când îți luai rucsacul în spate și plecai”

Alexandru Chipciu a explicat și de ce nu a revenit la FCSB, echipă pentru care a jucat între ianuarie 2012 și iulie 2017.

„Mă atașasem foarte mult de Universitatea Cluj și fetele erau cu școala la Cluj. Viața de Cluj deja începea să ne acapareze ca familie și am avut teama asta de a veni iar la București, de a schimba iar mediul, școala lor. Am fost în Belgia, la Bruxelles, au făcut grădiniță, creșă, au început și la Praga…

Apoi am venit la București, au început acolo școala, le-am dus la Cluj și mi se părea cumva greu să mai o luăm iar de la capăt. Aveam și o vârstă, nu mai aveam 20 de ani când îți luai rucsacul în spate și plecai, cum am plecat în Belgia.

Mi-a fost teamă de schimbările astea. Clar, e echipa unde am trăit clipe senzaționale și o am în suflet, cum am și Universitatea Cluj. Cred că-s acolo amândouă, ca intensitate”, a mai spus Alex Chipciu.

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