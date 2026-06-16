Lukas Zima (32 de ani) și-a reziliat contractul cu FCSB și a semnat cu Petrolul până la finalul sezonului viitor.

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La scurt timp după ce FCSB a anunțat despărțirea de Zima, Petrolul l-a prezentat pe portarul ceh

„Lukas Zima este, din nou, portarul echipei noastre! Cehul în vârstă de 32 de ani revine în tabăra «galben-albaștrilor» semnând un angajament valabil până la finalul stagiunii 2026-2027.

În vara lui 2023, Lukas Zima se transfera la Petrolul și căuta să-și relanseze cariera după doi ani petrecuți la VVV-Venlo, în eșalonul secund din Olanda.

Foarte curând, portarul format în Italia, la Genoa «Primavera», și mai apoi cu experiență căpătată în primele trei ligi din Peninsulă, la Reggiana, Venezia, Mantova, Genoa, Perugia și Livorno, devenea om de bază în angrenajul «lupilor», impunându-se drept unul dintre cei mai valoroși goalkeeperi din Superliga.

Astfel, după 50 de meciuri disputate în tricoul Petrolului, la jumătatea sezonului 2024-2025 venea mutarea la FCSB, grupare cu care s-a aflat sub contract până în această vară, și cu care a câștigat titlul și Supercupa în stagiunea precedentă.

Acum, Zima se întoarce și aduce cu el un plus de experiență pentru echipa noastră.

Bine ai revenit, Lukas!”, se arată în anunțul prahovenilor de pe Facebook.

Știre inițială

Lukas Zima ar urma să revină la Petrolul

Portarul ceh a fost transferat de FCSB în iarna anului 2025, când roș-albaștrii plăteau 250.000 de euro echipei prahovene.

La acea vreme, Zima era văzut drept rezerva lui Târnovanu, după plecarea lui Andrei Vlad (27 de ani). Lucrurile au luat o turnură neplăcută pentru el după ce Gigi Becali (67 de ani), patronul echipei, a decis ca Matei Popa (19 ani) să fie titularul echipei pentru a respecta regula U21.

În acest context, Zima a ajuns a treia variantă de portar. Nemulțumit de statutul său, portarul ceh și-a reziliat contractul cu FCSB și ar fi semnat cu Petrolul Ploiești, conform fanatik.ro.

Lukas Zima, în prima sa perioadă petrecută la Petrolul/ Foto: sportpictures.eu

„Lupii-galbeni” s-au salvat in extremis de la retrogradare în sezonul recent încheiat.

Petrolul a terminat pe locul 12 în play-out, cu 25 de puncte, la egalitate de puncte cu Farul, însă „marinarii” au beneficiat de rotunjire.

Zima a evoluat pe „Ilie Oană” între 2023 și 2025, perioadă în care a fost titular cert între buturile prahovenilor.

450.000 de euro este cota lui Lukas Zima, potrivit transfermarkt.ro

FCSB a anunțat despărțirea de Zima

Roș-albaștrii au anunțat oficial plecarea portarului ceh prin intermediul unui anunț pe rețelele de socializare.

„FCSB anunță rezilierea contractului cu Lukas Zima, portar care a făcut parte din familia roș-albastră in ultimul an și jumătate.

Goalkeeperul ceh în vârstă de 32 de ani a evoluat în zece partide oficiale în toate competițiile și are în palmares un titlu și o Supercupă a României.

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes în continuare!” a scris FCSB pe Facebook.

Lukas Zima, doar 10 meciuri la FCSB

Meciurile jucate de Lukas Zima pentru FCSB:

Olympique Lyon - FCSB 4-0 (13 martie 2025)

CFR Cluj - FCSB 101 (23 mai 2025)

FCSB - Farul 1-2 (26 iulie 2025)

Dinamo - FCSB 4-3 (2 august 2025)

FCSB - Unirea Slobozia 0-1 (10 august 20205)

UTA Arad - FCSB 3-0, Cupa României (29 octombrie 2025)

FC Basel - FCSB 3-1 (6 noiembrie 2025)

Hermannstadt - FCSB 303 (9 noiembrie 2025)

Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0 (27 noiembrie 20205)

Gloria Bistrița - FCSB 1-3, Cupa României (3 decembrie 2025)

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