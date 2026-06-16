Contract reziliat FCSB l-a lăsat să plece gratis, după ce a plătit 250.000 de euro pentru transfer » A fost prezentat la o rivală din Liga 1!
Lukas Zima (stânga)
Superliga

Contract reziliat FCSB l-a lăsat să plece gratis, după ce a plătit 250.000 de euro pentru transfer » A fost prezentat la o rivală din Liga 1!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 20:51
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 21:33
  • Lukas Zima (32 de ani) și-a reziliat contractul cu FCSB și a semnat cu Petrolul până la finalul sezonului viitor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La scurt timp după ce FCSB a anunțat despărțirea de Zima, Petrolul l-a prezentat pe portarul ceh

20:40 Lukas Zima, prezentat oficial la Petrolul

„Lukas Zima este, din nou, portarul echipei noastre! Cehul în vârstă de 32 de ani revine în tabăra «galben-albaștrilor» semnând un angajament valabil până la finalul stagiunii 2026-2027.

În vara lui 2023, Lukas Zima se transfera la Petrolul și căuta să-și relanseze cariera după doi ani petrecuți la VVV-Venlo, în eșalonul secund din Olanda.

Foarte curând, portarul format în Italia, la Genoa «Primavera», și mai apoi cu experiență căpătată în primele trei ligi din Peninsulă, la Reggiana, Venezia, Mantova, Genoa, Perugia și Livorno, devenea om de bază în angrenajul «lupilor», impunându-se drept unul dintre cei mai valoroși goalkeeperi din Superliga.

Astfel, după 50 de meciuri disputate în tricoul Petrolului, la jumătatea sezonului 2024-2025 venea mutarea la FCSB, grupare cu care s-a aflat sub contract până în această vară, și cu care a câștigat titlul și Supercupa în stagiunea precedentă.

Acum, Zima se întoarce și aduce cu el un plus de experiență pentru echipa noastră.

Bine ai revenit, Lukas!”, se arată în anunțul prahovenilor de pe Facebook.

Știre inițială

Lukas Zima ar urma să revină la Petrolul

Portarul ceh a fost transferat de FCSB în iarna anului 2025, când roș-albaștrii plăteau 250.000 de euro echipei prahovene.

La acea vreme, Zima era văzut drept rezerva lui Târnovanu, după plecarea lui Andrei Vlad (27 de ani). Lucrurile au luat o turnură neplăcută pentru el după ce Gigi Becali (67 de ani), patronul echipei, a decis ca Matei Popa (19 ani) să fie titularul echipei pentru a respecta regula U21.

În acest context, Zima a ajuns a treia variantă de portar. Nemulțumit de statutul său, portarul ceh și-a reziliat contractul cu FCSB și ar fi semnat cu Petrolul Ploiești, conform fanatik.ro.

Lukas Zima, în prima sa perioadă petrecută la Petrolul/ Foto: sportpictures.eu Lukas Zima, în prima sa perioadă petrecută la Petrolul/ Foto: sportpictures.eu
Lukas Zima, în prima sa perioadă petrecută la Petrolul/ Foto: sportpictures.eu

„Lupii-galbeni” s-au salvat in extremis de la retrogradare în sezonul recent încheiat.

Petrolul a terminat pe locul 12 în play-out, cu 25 de puncte, la egalitate de puncte cu Farul, însă „marinarii” au beneficiat de rotunjire.

Zima a evoluat pe „Ilie Oană” între 2023 și 2025, perioadă în care a fost titular cert între buturile prahovenilor.

450.000 de euro
este cota lui Lukas Zima, potrivit transfermarkt.ro

FCSB a anunțat despărțirea de Zima

Roș-albaștrii au anunțat oficial plecarea portarului ceh prin intermediul unui anunț pe rețelele de socializare.

„FCSB anunță rezilierea contractului cu Lukas Zima, portar care a făcut parte din familia roș-albastră in ultimul an și jumătate.

Goalkeeperul ceh în vârstă de 32 de ani a evoluat în zece partide oficiale în toate competițiile și are în palmares un titlu și o Supercupă a României.

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes în continuare!” a scris FCSB pe Facebook.

Lukas Zima, doar 10 meciuri la FCSB

Meciurile jucate de Lukas Zima pentru FCSB:

  • Olympique Lyon - FCSB 4-0 (13 martie 2025)
  • CFR Cluj - FCSB 101 (23 mai 2025)
  • FCSB - Farul 1-2 (26 iulie 2025)
  • Dinamo - FCSB 4-3 (2 august 2025)
  • FCSB - Unirea Slobozia 0-1 (10 august 20205)
  • UTA Arad - FCSB 3-0, Cupa României (29 octombrie 2025)
  • FC Basel - FCSB 3-1 (6 noiembrie 2025)
  • Hermannstadt - FCSB 303 (9 noiembrie 2025)
  • Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0 (27 noiembrie 20205)
  • Gloria Bistrița - FCSB 1-3, Cupa României (3 decembrie 2025)

Citește și

Cât plătește Antena 1 Câți bani încasează fiecare comentator al meciurilor Campionatului Mondial » Comparația cu ce e la Pro TV și Voyo
Campionatul Mondial
19:09
Cât plătește Antena 1 Câți bani încasează fiecare comentator al meciurilor Campionatului Mondial » Comparația cu ce e la Pro TV și Voyo
Citește mai mult
Cât plătește Antena 1 Câți bani încasează fiecare comentator al meciurilor Campionatului Mondial » Comparația cu ce e la Pro TV și Voyo
Olaru, prezentat la Saint-Gilloise Belgienii au anunțat oficial transferul fostului căpitan de la FCSB! » Ce mesaj i-au transmis „roș-albaștrii”
Stranieri
15:55
Olaru, prezentat la Saint-Gilloise Belgienii au anunțat oficial transferul fostului căpitan de la FCSB! » Ce mesaj i-au transmis „roș-albaștrii”
Citește mai mult
Olaru, prezentat la Saint-Gilloise Belgienii au anunțat oficial transferul fostului căpitan de la FCSB! » Ce mesaj i-au transmis „roș-albaștrii”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
petrolul ploiesti transfer fcsb superliga lukas zima
Știrile zilei din sport
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Stranieri
18:33
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Citește mai mult
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Conference League
16:34
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Citește mai mult
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Superliga
17:13
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Citește mai mult
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Superliga
16:32
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Citește mai mult
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
20:54
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
20:54
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
21:16
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Top stiri
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Superliga
15:21
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Citește mai mult
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Conference League
15:33
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Citește mai mult
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Campionatul Mondial
18:32
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Citește mai mult
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
B365
16.06
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
Citește mai mult
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral

Echipe/Competiții

fcsb 29 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 12 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
17.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share