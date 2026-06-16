- Darius Olaru, 28 de ani, șase sezoane și jumătate jucător la FCSB, a semnat până în 2030 cu Union Saint-Gilloise, care a plătit 3 milioane de euro pentru el.
Darius Olaru va juca prima oară în străinătate la mijlocul carierei.
Mijlocașul ofensiv a fost cumpărat de FCSB în ianuarie 2020, de la Gaz Metan Mediaș, cu 600.000 de euro.
Saint-Gilloise a plătit 1,5 milioane sub cota lui Olaru
După șase sezoane și jumătate la roș-albaștri, a semnat până în 2030 cu Union Saint-Gilloise, locul 2 în Belgia stagiunea trecută.
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USG a plătit 3 milioane de euro pentru el, cu 1,5 milioane sub cota estimată de Transfermarkt.
La primul interviu ca jucător al clubului valon, s-a prezentat suporterilor galben-albaștri.
Olaru: „Pasez bine, alerg mult, dau totul în fiecare meci pentru fani”
„Mă simt bine, sunt puțin emoționat, voiam ca această zi să vină cât mai repede”, a declarat Olaru.
„Am fost impresionat de atmosfera din stadion, de-abia aștept să înceapă perioada de presezon și să întâlnesc fanii, să joc primele minute în aceste culori”.
Ce le-a spus Olaru susținătorilor lui Saint-Gilloise: „Pasez bine, alerg mult, fanii vor vedea că dau totul pentru ei în fiecare meci”.
Olaru: „Le arăt calea corectă tinerilor”
Le-a amintit că „am jucat la echipa națională, am jucat în cupele europene”.
La 28 de ani, se simte deja ca un veteran, anunțându-i pe belgieni:
„Sunt gata să ghidez tinerele talente, sper să le arăt calea corectă”.