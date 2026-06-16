Darius Olaru, 28 de ani, șase sezoane și jumătate jucător la FCSB, a semnat până în 2030 cu Union Saint-Gilloise, care a plătit 3 milioane de euro pentru el.

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Darius Olaru va juca prima oară în străinătate la mijlocul carierei.

Mijlocașul ofensiv a fost cumpărat de FCSB în ianuarie 2020, de la Gaz Metan Mediaș, cu 600.000 de euro.

Saint-Gilloise a plătit 1,5 milioane sub cota lui Olaru

După șase sezoane și jumătate la roș-albaștri, a semnat până în 2030 cu Union Saint-Gilloise, locul 2 în Belgia stagiunea trecută.

USG a plătit 3 milioane de euro pentru el, cu 1,5 milioane sub cota estimată de Transfermarkt.

La primul interviu ca jucător al clubului valon, s-a prezentat suporterilor galben-albaștri.

Olaru: „Pasez bine, alerg mult, dau totul în fiecare meci pentru fani”

„Mă simt bine, sunt puțin emoționat, voiam ca această zi să vină cât mai repede”, a declarat Olaru.

„Am fost impresionat de atmosfera din stadion, de-abia aștept să înceapă perioada de presezon și să întâlnesc fanii, să joc primele minute în aceste culori”.

Ce le-a spus Olaru susținătorilor lui Saint-Gilloise: „Pasez bine, alerg mult, fanii vor vedea că dau totul pentru ei în fiecare meci”.

Olaru: „Le arăt calea corectă tinerilor”

Le-a amintit că „am jucat la echipa națională, am jucat în cupele europene”.

28 de selecții are Darius Olaru la naționala României (o singură pasă decisivă). A jucat în medie 40,7 minute pe meci

La 28 de ani, se simte deja ca un veteran, anunțându-i pe belgieni:

„Sunt gata să ghidez tinerele talente, sper să le arăt calea corectă”.

15 goluri și 8 assisturi a reușit Olaru la FCSB în 51 de meciuri sezonul trecut în toate competițiile

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