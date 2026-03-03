U Cluj - Hermannstadt 2-1. Alexandru Chipciu (36 de ani) s-a accidentat în partida de pe Cluj Arena, ceea ce ar putea însemna o pierdere importantă înaintea barajului naționalei.

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

U Cluj este prima echipă care s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, însă partida de marți seara s-a terminat foarte rapid pentru veteranul „șepcilor roșii”.

Probleme pentru națională. Alexandru Chipciu s-a accidentat în U Cluj - Hermannstadt 2-1

În minutul 18 al partidei de pe Cluj Arena, Chipciu a acuzat dureri la coapsa stângă, s-a așezat pe gazon și nu mai putut continua partida.

Acesta a făcut un sprint în propriul careu pentru a-l ajunge pe Afalna, iar apoi s-a oprit, resimțind dureri în zona coapsei.

Veteranul clujenilor nu a mai putut continua partida, fiind înlocuit de Chinteș în minutul 20, iar absența sa ar putea fi una lungă, fiind vorba de o posibilă ruptură musculară, potrivit digisport.ro.

Chipciu ar putea rata astfel barajul cu Turcia, ceea ce ar reprezenta o pierdere mare pentru selecționerul Mircea Lucescu, acesta fiind una dintre principalele opțiuni pentru postul de fundaș stânga.

Selecționerul mai poate miza pe Nicușor Bancu, Raul Opruț sau Andrei Borza.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

