Craiova, al treilea meci cu eliminare FOTO Cicâldău a luat „roșu” după ce l-a lovit cu piciorul în cap pe Olaru

Alexandru Cicâldău (28 de ani) a fost eliminat în partida cu FCSB de pe Arena Națională.

FCSB și Universitatea Craiova s-au întâlnit în derby-ul etapei #12 a Ligii 1.

Alexandru Cicâldău, eliminat în FCSB - Universitatea Craiova

În minutul 58 al partidei, Cicâldău a fost eliminat după ce l-a lovit cu piciorul în cap pe căpitanul de la FCSB, Darius Olaru, într-un duel la minge de la mijlocul terenului.

Gestul imprudent comis de mijlocașul Craiovei a fost sancționat imediat de centralul partidei, Istvan Kovacs, care i-a arătat al doilea galben și apoi l-a trimis la cabine.

Odată cu această eliminare, Craiova ajunge la al treilea meci consecutiv în care un jucător primește cartonașul roșu.

În partida cu Dinamo, Nicușor Bancu a fost eliminat după un duel cu Armstrong, iar la partida din Conference League cu Rakow, Vladimir Screciu a fost și el trimis la vestiare mai devreme.

După eliminarea lui Cicâldău, antrenorul oltenilor, Mirel Rădoi, a fost surprins de camerele TV cu o mină resemnată:

FCSB - Universitatea Craiova, echipele de start

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Fl. Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Al. Stoian - Bîrligea

Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Fl. Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Al. Stoian - Bîrligea Rezerve: Udrea, Zima, V. Crețu, Alibec, Miculescu, Kiki, Politic, Chiricheș, M. Toma, O. Popescu, Alhassan, Thiam

Udrea, Zima, V. Crețu, Alibec, Miculescu, Kiki, Politic, Chiricheș, M. Toma, O. Popescu, Alhassan, Thiam Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous U Craiova: Isenko - Ad. Rus, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Nsimba, Etim

Isenko - Ad. Rus, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Nsimba, Etim Rezerve: I. Popescu, Stevanovic, Mogoș, Mora, Al. Crețu, Mekvabishvili, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Al Hamlawi, D. Matei

I. Popescu, Stevanovic, Mogoș, Mora, Al. Crețu, Mekvabishvili, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Al Hamlawi, D. Matei Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Arbitru: Istvan Kovacs Istvan (Carei). Asistenți: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău). Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari). Arbitru AVAR: Valentin Porumbel Valentin (Olteniţa)

Istvan Kovacs Istvan (Carei). Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău). Sorin Costreie (Voluntari). Valentin Porumbel Valentin (Olteniţa) Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)

