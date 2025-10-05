Craiova, al treilea meci cu eliminare FOTO Cicâldău a luat „roșu” după ce l-a lovit cu piciorul în cap pe Olaru

- Alexandru Cicâldău (28 de ani) a fost eliminat în partida cu FCSB de pe Arena Națională.
FCSB și Universitatea Craiova s-au întâlnit în derby-ul etapei #12 a Ligii 1.
Alexandru Cicâldău, eliminat în FCSB - Universitatea Craiova
În minutul 58 al partidei, Cicâldău a fost eliminat după ce l-a lovit cu piciorul în cap pe căpitanul de la FCSB, Darius Olaru, într-un duel la minge de la mijlocul terenului.
Gestul imprudent comis de mijlocașul Craiovei a fost sancționat imediat de centralul partidei, Istvan Kovacs, care i-a arătat al doilea galben și apoi l-a trimis la cabine.
Galerie foto (19 imagini)
Odată cu această eliminare, Craiova ajunge la al treilea meci consecutiv în care un jucător primește cartonașul roșu.
În partida cu Dinamo, Nicușor Bancu a fost eliminat după un duel cu Armstrong, iar la partida din Conference League cu Rakow, Vladimir Screciu a fost și el trimis la vestiare mai devreme.
După eliminarea lui Cicâldău, antrenorul oltenilor, Mirel Rădoi, a fost surprins de camerele TV cu o mină resemnată:
FCSB - Universitatea Craiova, echipele de start
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Fl. Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Al. Stoian - Bîrligea
- Rezerve: Udrea, Zima, V. Crețu, Alibec, Miculescu, Kiki, Politic, Chiricheș, M. Toma, O. Popescu, Alhassan, Thiam
- Antrenor: Elias Charalambous
- U Craiova: Isenko - Ad. Rus, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Nsimba, Etim
- Rezerve: I. Popescu, Stevanovic, Mogoș, Mora, Al. Crețu, Mekvabishvili, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Al Hamlawi, D. Matei
- Antrenor: Mirel Rădoi
- Arbitru: Istvan Kovacs Istvan (Carei). Asistenți: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău). Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari). Arbitru AVAR: Valentin Porumbel Valentin (Olteniţa)
- Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)