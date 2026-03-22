„Nu ne simțim inferiori" Ianis Hagi este pregătit să ducă România la Mondial » Mesaj pentru jucătorii accidentați
alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 17:02
alt-text Actualizat: 22.03.2026, ora 17:02
  • Ianis Hagi (27 de ani), jucătorul echipei naționale, a prefațat meciul României cu Turcia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta.
  • Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, e transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Ianis Hagi: „Ne aflăm în fața istoriei”

Astăzi, o mare parte din jucătorii echipei naționale s-au întâlnit în cantonamentul de la Mogoșoaia, printre cei prezenți fiind și Ianis Hagi, care a declarat:

„Faptul că ne-am reunit după atâta timp… Perioada de iarnă trece destul de greu. Din noiembrie până în martie e o pauză destul de mare între meciuri și suntem bucuroși că ne-am revăzut și acum începe munca”, a spus Ianis Hagi într-un interviu acordat pentru FRF TV.

Întrebat dacă acest meci are o semnificație pentru el, jucătorul lui Alanyaspor a spus:

Are, pentru că ne aflăm în fața istoriei și vrem să calificăm din nou România la un Campionat Mondial și știm așteptările, știm dorința fiecărui român.

Acum sperăm, cum am spus-o și în noiembrie, să fim la putere maximă când începe meciul și cu toată energia să mergem în Turcia, la Istanbul, să câștigăm meciul și apoi să pregătim meciul decisiv, cu Slovacia sau Kosovo”, a precizat Ianis Hagi.

Ianis Hagi: „Clar este un test important”

Întrebat dacă duelul cu Turcia de la baraj va fi un test de maturitate pentru „Generația de Suflet”, Ianis Hagi a răspuns:

Testul de maturitate probabil este de fiecare dată atunci când reprezentăm țara. Într-adevăr, a fost o perioadă unde trebuia să confirmăm rezultatele de la tineret, să le confirmăm și la echipa mare. Am reușit asta prin calificarea la Campionatul European (în 2024).

Sunt mult mai multe chestii pe care le putem îndeplini și ne dorim să le îndeplinim ca și obiective. Este important să fim sănătoși, să fim ocrotiți, să putem fi toți în perioade bune ale carierei încât să reușim să reprezentăm România la un nivel înalt pe o durată cât mai lungă.

Asta o faci prin rezultate, prin succesele pe care le ai și individual și colectiv la echipa națională. Clar este un test important, însă eu zic că confirmarea a venit cu acea calificare la Campionatul European.

Acum important este să reușim asta și la un Campionat Mondial, fiindcă ultimele generații, din păcate, nu au putut, iar sperăm ca noi să fim acea generație care să ajungă din nou acolo pentru că ne dorim foarte mult, muncim enorm zi de zi și chiar cred că suntem pregătiți”.

Hagi, despre viitorii adversari: „Jucători individuali de cea mai înaltă calitate”

„Comunicarea este foarte importantă între noi, între colegi, între staff, să ne ajutăm cât mai mult, să fim pregătiți din toate punctele de vedere.

Meciul este un meci, până la urmă, nu este ceva ce n-am mai făcut sau unde n-am mai participat sau n-am mai avut o asemenea presiune. Cum am spus-o, cred că avem resursele potrivite (pentru a câștiga).

Într-adevăr, au un lot valoros, jucători individuali de cea mai înaltă calitate. Clar, este o echipă periculoasă, o echipă bună.

Însă și noi cred că avem jucători individuali foarte buni, care pot să facă diferența în aceste meciuri și în momente de supresiune. Important va fi să jucăm bine, mental să fim bine pe durata partidei și eu zic că avem șanse foarte mari să facem ceea ce toată lumea-și dorește”, a mai spus Ianis Hagi.

Într-adevăr au un avantaj, cum și noi aveam un avantaj dacă jucam acasă. Însă clar au acest avantaj de a juca acasă. Apoi totul se decide pe teren. Noi suntem puternici, nu ne simțim inferiori față de nimeni și avem încrederea că avem resursele potrivite pentru a câștiga acel meci și sperăm să jucăm finala barajului pentru a merge în America Ianis Hagi

„Știu cât de mult și-au dorit să fie aici”

Ianis Hagi a vorbit și despre coechipierii săi de la națională care nu vor putea evolua în meciurile de la baraj. Este vorba de Louis Munteanu, Marius Marin (accidentați) și Denis Drăguș (suspendat).

Îmi pare foarte rău pentru fiecare în parte. Știu cât de mult și-au dorit să fie aici. S-au pregătit să vină în cea mai bună formă, să ne ajute.

Chiar și Denis (n.r. Drăguș), care până la urmă primul meci știa că nu-l va juca, dar era foarte pregătit și montat să vină pentru al doilea meci.

Îmi pare foarte mult rău față de ei, dar cu siguranță vor fi alături de noi mental și vom avea nevoie și de energia lor pozitivă, gândurile lor să fie alături de noi și le-am transmis și lor, o să o rezolvăm noi într-un fel ca să mergem împreună la Mondial în America”, a încheiat Ianis Hagi.

51 de selecții
și 8 goluri a reușit Ianis Hagi pentru naționala României

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

