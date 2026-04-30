Ben White. Foto: Imago
La un pas de bătaie! FOTO. Scandal la Atletico - Arsenal. Gestul care i-a înfuriat pe jucătorii madrileni, dar și pe Diego Simeone

alt-text Publicat: 30.04.2026, ora 20:11
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 20:12
  • Giuliano Simeone (23 de ani) și Diego Simeone (56 de ani) s-au enervat după ce Ben White (28 de ani), fundașul lui Arsenal, a călcat pe sigla clubului Atletico Madrid, aflată lângă tunelul de acces spre vestiare.
  • Atletico Madrid și Arsenal au încheiat la egalitate, scor 1-1, prima manșă a semifinalei din Liga Campionilor.

Ben White, fundașul celor de la Arsenal, a trecut peste sigla clubului Atletico Madrid aflată pe iarbă, lângă tunelul de acces spre vestiare.

Filmul lui Bölöni, premiat în Ungaria Trei distincții într-o lună pentru documentarul despre viața marelui antrenor
Citește și
Filmul lui Bölöni, premiat în Ungaria Trei distincții într-o lună pentru documentarul despre viața marelui antrenor
Citește mai mult
Filmul lui Bölöni, premiat în Ungaria Trei distincții într-o lună pentru documentarul despre viața marelui antrenor

Giuliano și Diego Simeone, furioși după gestul lui Ben White

Un astfel de gest poate fi interpretat ca o lipsă de respect, mai ales că unii jucători evită să calce pe stemele desenate pe jos. Totuși, nu este clar dacă fotbalistul englez a făcut-o intenționat.

Giuliano Simeone a fost primul care a reacționat. Fotbalistul lui Atletico, fiul antrenorului Diego Simeone, s-a apropiat de White și i-a atras atenția, arătând spre sigla pe care acesta călcase.

Între cei doi a urmat un schimb de replici, iar atmosfera s-a încins rapid.

Diego Simeone, antrenorul echipei, a intervenit la rândul său, încercând să își oprească fiul, dar a ajuns și el într-un schimb de replici tensionat cu fundașul lui Arsenal.

În cele din urmă, agenții de securitate ar fi intervenit pentru a calma situația, conform talksport.com.

Atletico Madrid și Arsenal au dat-o la pace

Primii care au lovit au fost „tunarii”. În minutul 42, Gyokeres s-a ciocnit de Hancko. Makkelie nu a ezitat și a arătat punctul cu var. Atacantul suedez a transformat fără probleme.

Ben White a avut o seară dificilă și pe teren. Fundașul lui Arsenal a făcut henț, iar Atletico Madrid a egalat din penalty după intervenția VAR.

FOTO Captură video Prima Sport 1 FOTO Captură video Prima Sport 1
FOTO Captură video Prima Sport 1

Citește și

„Toți au probleme” Daniel Stanciu explică de ce FC Argeș a ratat licența UEFA: „N-am respectat”
Superliga
18:19
„Toți au probleme” Daniel Stanciu explică de ce FC Argeș a ratat licența UEFA: „N-am respectat”
Citește mai mult
„Toți au probleme” Daniel Stanciu explică de ce FC Argeș a ratat licența UEFA: „N-am respectat”
Probleme uriașe pentru Alcaraz Un specialist a analizat accidentarea starului spaniol și a oferit un verdict crunt
Tenis
17:48
Probleme uriașe pentru Alcaraz Un specialist a analizat accidentarea starului spaniol și a oferit un verdict crunt
Citește mai mult
Probleme uriașe pentru Alcaraz Un specialist a analizat accidentarea starului spaniol și a oferit un verdict crunt

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
Știrile zilei din sport
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Superliga
16:31
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Citește mai mult
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
„Îmi vine să plâng tot timpul” Cazul care l-a emoționat profund pe Mihai Neșu: „Toți merită să ducă o viață decentă”
Special
16:42
„Îmi vine să plâng tot timpul” Cazul care l-a emoționat profund pe Mihai Neșu: „Toți merită să ducă o viață decentă”
Citește mai mult
„Îmi vine să plâng tot timpul” Cazul care l-a emoționat profund pe Mihai Neșu: „Toți merită să ducă o viață decentă”
Dan Udrea Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Opinii
11:50
Dan Udrea Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Citește mai mult
Dan Udrea Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
FCSB a găsit antrenor Anunțul lui Mihai Stoica: „Ne înțelegem la tot” » Condiția pusă tehnicianului și de ce întârzie semnarea
Superliga
09:48
FCSB a găsit antrenor Anunțul lui Mihai Stoica: „Ne înțelegem la tot” » Condiția pusă tehnicianului și de ce întârzie semnarea
Citește mai mult
FCSB a găsit antrenor Anunțul lui Mihai Stoica: „Ne înțelegem la tot” » Condiția pusă tehnicianului și de ce întârzie semnarea
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
„Poți să vii să mă ajuți?” Antrenorul pe care Gigi Becali îl va suna personal pentru a-l aduce la FCSB: „Am nevoie de tine pentru două meciuri”
„Poți să vii să mă ajuți?” Antrenorul pe care Gigi Becali îl va suna personal pentru a-l aduce la FCSB: „Am nevoie de tine pentru două meciuri”
16:42
„Îmi vine să plâng tot timpul” Cazul care l-a emoționat profund pe Mihai Neșu: „Toți merită să ducă o viață decentă”
„Îmi vine să plâng tot timpul” Cazul care l-a emoționat profund pe Mihai Neșu: „Toți merită să ducă o viață decentă”
18:08
Poliția a blocat acordul istoric! A intervenit și Ministrul: ce se întâmplă la echipa lui Răzvan Lucescu
Poliția a blocat acordul istoric! A intervenit și Ministrul:  ce se întâmplă la echipa lui Răzvan Lucescu
17:57
Ajutor de la FCSB Fotbalistul accidentat grav, așteptat la baza campioanei: „Doar de la ei nu putem să primim”
Ajutor de la FCSB Fotbalistul accidentat grav,  așteptat la baza campioanei: „Doar de la ei nu putem să primim”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
