La un pas de bătaie! FOTO. Scandal la Atletico - Arsenal. Gestul care i-a înfuriat pe jucătorii madrileni, dar și pe Diego Simeone

Giuliano Simeone (23 de ani) și Diego Simeone (56 de ani) s-au enervat după ce Ben White (28 de ani), fundașul lui Arsenal, a călcat pe sigla clubului Atletico Madrid, aflată lângă tunelul de acces spre vestiare.

Atletico Madrid și Arsenal au încheiat la egalitate, scor 1-1, prima manșă a semifinalei din Liga Campionilor.

Ben White, fundașul celor de la Arsenal, a trecut peste sigla clubului Atletico Madrid aflată pe iarbă, lângă tunelul de acces spre vestiare.

Giuliano și Diego Simeone, furioși după gestul lui Ben White

Un astfel de gest poate fi interpretat ca o lipsă de respect, mai ales că unii jucători evită să calce pe stemele desenate pe jos. Totuși, nu este clar dacă fotbalistul englez a făcut-o intenționat.

Giuliano Simeone a fost primul care a reacționat. Fotbalistul lui Atletico, fiul antrenorului Diego Simeone, s-a apropiat de White și i-a atras atenția, arătând spre sigla pe care acesta călcase.

Între cei doi a urmat un schimb de replici, iar atmosfera s-a încins rapid.

Diego Simeone, antrenorul echipei, a intervenit la rândul său, încercând să își oprească fiul, dar a ajuns și el într-un schimb de replici tensionat cu fundașul lui Arsenal.

În cele din urmă, agenții de securitate ar fi intervenit pentru a calma situația, conform talksport.com.

Atletico Madrid și Arsenal au dat-o la pace

Primii care au lovit au fost „tunarii”. În minutul 42, Gyokeres s-a ciocnit de Hancko. Makkelie nu a ezitat și a arătat punctul cu var. Atacantul suedez a transformat fără probleme.

Ben White a avut o seară dificilă și pe teren. Fundașul lui Arsenal a făcut henț, iar Atletico Madrid a egalat din penalty după intervenția VAR.

