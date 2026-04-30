Cazul FC Argeș l-a șocat Bogdan Cosmescu a răbufnit după ce piteștenii au ratat licența UEFA: „E inadmisibil!”

Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a vorbit despre situația piteștenilor, care au ajuns în play-off-ul Superligii, dar nu vor putea evolua în Europa, deoarece nu au primit licența UEFA.

FC Argeș va avea dreptul să evolueze în campionatul intern, unde se află în prezent pe locul 6 în play-off, cu 30 de puncte, însă nu îndeplinește criteriile necesare pentru participarea în competițiile europene.

Bogdan Cosmescu: „E normal ce se întâmplă cu FC Argeș?”

Clubul piteștean a avut întârzieri la plata unor obligații financiare, iar termenele impuse de licențierea UEFA nu au fost respectate.

„Ți se pare normal ce se întâmplă cu FC Argeș?! Cu domnul primar acolo... Au făcut un sezon excepțional, bravo lui Andone, dar acum ce se întâmplă? Aproape de finala Cupei. Și tu nu iei licență europeană?

Nu plătești datoriile de stat? Oricum mi se pare inadmisibil. A fost așa la Voluntari, care a câștigat Cupa României și, după, și Supercupa.

Dar să nu poți juca în cupele europene, care e finalitatea?!”, a spus Cosmescu, potrivit orangesport.ro.

42 de meciuri a jucat FC Argeș în acest sezon, în care a obținut 21 de victorii, 7 remize și a suferit 14 înfrângeri. Principalul marcator al echipei este Ricardo Matos, cu 12 goluri, urmat de Adel Bettaieb, cu 9 goluri, și Robert Moldoveanu, cu 7

În total, nouă echipe din SuperLiga au primit licența pentru participarea în competițiile europene masculine din sezonul 2026/2027.

Din play-off, licența UEFA a fost acordată cluburilor Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Rapid și Dinamo.

Din play-out, au primit licență FCSB, FC Botoșani, Farul Constanța și Csikszereda.

Licența UEFA pentru competițiile feminine a fost acordată următoarelor cluburi: Farul, Csikszereda și Universitatea Olimpia Cluj.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30 *beneficiază de rotunjire

VIDEO: cele mai noi imagini din sport