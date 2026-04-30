Selecționerul României, suspendat George Buricea a fost sancționat pentru încălcarea regulilor anti-doping! » Prima reacție a antrenorului

George Buricea (46 de ani) a fost suspendat provizoriu pentru încălcarea reglementărilor anti-doping.

Selecționerul naționalei de handbal masculin riscă acum ca postul său să fie pus în pericol inclusiv la echipa de club, însă a transmis că va iniția un proces în acest sens.

George Buricea a fost suspendat provizoriu într-un caz de dopaj

Buricea a fost suspendat provizoriu de Agenția Națională Anti-Doping, pentru încălcarea reglementărilor în vigoare.

Suspendarea acestuia a intrat în vigoare începând cu data de 29 aprilie, pentru încălcarea procedurii anti-doping, după un incident care a avut loc la finalul anului 2025, informează agerpres.ro.

Ce s-a întâmplat concret? George Buricea ar fi chemat o ambulanță pentru a acorda primul ajutor unui jucător al echipei naționale, în timpul unui cantonament, la finalul anului trecut.

Medicul de pe ambulanță i-ar fi administrat jucătorului o perfuzie cu vitamine, iar selecționerul a ajuns acum să fie acuzat de complicitate și facilitarea unei metode interzise de regulile antidoping.

George Buricea: „Voi vorbi prin avocat! Nu s-a dopat nimeni”

Acum, selecționerului îi este pus pericol și postul de antrenor de la SCM Poli Timișoara, care ar putea să renunțe la serviciile sale, potrivit prosport.ro.

„Este adevărat că sunt suspendat provizoriu, va exista un proces. Nu e caz de doping, au fost Vitamina C și B, dar este vorba despre procedură! Eu sunt acuzat de faptul că am sugerat…

Am avocat, mai mult voi vorbi prin avocat! Dar, repet, nu s-a dopat nimeni. Doar că era cu gripă și a făcut perfuzie cu Vitamina C și B”, a declarat George Buricea, pentru sursa citată.

În toamna anului trecut, George Buricea a mai avut parte de o suspendare de 6 etape, după ce a bruscat un jucător de propria echipă.

