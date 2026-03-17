Alexandru Maxim (35 de ani), căpitanul lui Gaziantep, a marcat în înfrângerea cu Fenerbahce, scor 1-4, din etapa #27 a primei ligi din Turcia.

Mijlocașul român a înscris unicul gol al echipei sale, ajungând la cinci reușite în acest sezon. În plus, el a mai oferit șapte pase decisive, fiind unul dintre cei mai importanți jucători de la Gaziantep.

Alexandru Maxim, gol pentru Gaziantep în partida cu Fenerbahce

După ce Nene a deschis scorul în favoarea lui Fener, în minutul 41, Alexandru Maxim a restabilit egalitatea în startul reprizei secunde.

În minutul 52, mijlocașul ofensiv a punctat din penalty, după ce l-a învins pe Ederson cu un șut în forță, cu piciorul drept, în plasa laterală.

Peste șapte minute, Fenerbahce a revenit în avantaj grație golului reușit de Kante, aceasta fiind și prima reușită a francezului de la venirea în Turcia.

Dorgeles Nene a mai marcat de două ori, în minutele 68 și 79 și a stabilit scorul final, 4-1 în favoarea lui Fenerbahce.

Ca urmare a acestui rezultat, Gaziantep ocupă locul 9 în clasament, cu 33 de puncte acumulate după 27 de meciuri disputate. De cealaltă parte, Fenerbahce se află pe locul al doilea, cu 60 de puncte.

500.000 de euro este cota lui Alexandru Maxim, conform Transfermarkt

Din 2020 la Gaziantep, Alexandru Maxim a devenit liderul echipei, fiind căpitan și printre cei mai apreciați jucători.

În cei 6 ani petrecuți la Gaziantep, Alexandru Maxim a jucat 220 meciuri, reușind să marcheze 58 de goluri și ofere 47 de pase decisive.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Maxim în meciul cu Fenerbahce:

GOL | Fenerbahçe 1-1 Gaziantep FK



⚽️ 52' Maxim (P) pic.twitter.com/sKRPvlZSOF — Anında Goller (@gollerizletv) March 17, 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport