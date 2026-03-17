- Alexandru Maxim (35 de ani), căpitanul lui Gaziantep, a marcat în înfrângerea cu Fenerbahce, scor 1-4, din etapa #27 a primei ligi din Turcia.
Mijlocașul român a înscris unicul gol al echipei sale, ajungând la cinci reușite în acest sezon. În plus, el a mai oferit șapte pase decisive, fiind unul dintre cei mai importanți jucători de la Gaziantep.
După ce Nene a deschis scorul în favoarea lui Fener, în minutul 41, Alexandru Maxim a restabilit egalitatea în startul reprizei secunde.
În minutul 52, mijlocașul ofensiv a punctat din penalty, după ce l-a învins pe Ederson cu un șut în forță, cu piciorul drept, în plasa laterală.
Peste șapte minute, Fenerbahce a revenit în avantaj grație golului reușit de Kante, aceasta fiind și prima reușită a francezului de la venirea în Turcia.
Dorgeles Nene a mai marcat de două ori, în minutele 68 și 79 și a stabilit scorul final, 4-1 în favoarea lui Fenerbahce.
Ca urmare a acestui rezultat, Gaziantep ocupă locul 9 în clasament, cu 33 de puncte acumulate după 27 de meciuri disputate. De cealaltă parte, Fenerbahce se află pe locul al doilea, cu 60 de puncte.
Din 2020 la Gaziantep, Alexandru Maxim a devenit liderul echipei, fiind căpitan și printre cei mai apreciați jucători.
În cei 6 ani petrecuți la Gaziantep, Alexandru Maxim a jucat 220 meciuri, reușind să marcheze 58 de goluri și ofere 47 de pase decisive.
VIDEO. Golul marcat de Alexandru Maxim în meciul cu Fenerbahce: