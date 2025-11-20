Gică Hagi (60 de ani) a reacționat după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.

tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026. România va da piept cu naționala Turciei, în deplasare. Câștigătoarea duelului va juca cu învingătoarea din partida Slovacia - Kosovo.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Hagi, cel care a scris istorie în Turcia pe când evolua la Galatasaray, consideră că România poate trece mai departe, chiar dacă selecționata lui Vincenzo Montella trece printr-o perioadă foarte bună.

Gică Hagi, despre duelul cu Turcia: „Să facem un meci mare!”

„Jucăm în deplasare și cu siguranță că va fi foarte, foarte greu, dar nimic nu e imposibil. Totul e să ai încredere, să ai convingere, să ai curaj, să facem un meci mare. Abordat cu încredere și cu inspirație, fiecare să dea tot ce are mai bun.

De acum încolo, în aceste luni care au mai rămas, trebuie ca fiecare jucător să se gândească la acest meci. E clar că ei au o echipă foarte, foarte bună, talentată. Am văzut-o în anumite meciuri la televizor și arată foarte bine. Dar nici noi nu ducem lipsă de talent.

477,5 de milioane de euro valorează selecționata Turciei. România are o cotă de doar 85,7 milioane

E important să ajungem cu toți jucătorii în formă, sănătoși, să arătăm foarte bine, e foarte mare nevoie de jucători cu experiență mare în Europa.

Sperăm să putem alinia o echipă foarte bună, jucătorii noștri să fie pregătiți mental, fizic, tehnic și tactic foarte bine. E nevoie ca fiecare să fie la maxim și absolut să se autodepășească fiecare ”, a declarat Gică Hagi, conform fanatik.ro.

„Regele” consideră că turcii au un singur avantaj la baraj:

Ei joacă acasă, au publicul, e clar că e un avantaj. Când vorbim tehnic, pe teren, ne trebuie jucători cu experiență bună internațională. Singurul lor avantaj e că joacă pe teren propriu, în rest e 50-50 Gheorghe Hagi

Gică Hagi, despre Ianis: „Are experiență în astfel de meciuri”

Întrebat dacă Ianis ar putea fi afectat de presiunea unui astfel de meci, Gică Hagi a declarat că fiul său, care joacă chiar în Turcia, la Alanyaspor, are experiență în astfel de partide.

„Vom vedea, de ce să fie? Eu cred că el a demonstrat, e un jucător care are experiență la nivelul meciurilor internaționale, europene.

E obișnuit, a demonstrat pe teren că poate să facă față. Toți jucătorii trebuie să fie pregătiți de această presiune, e clar că există, e meci decisiv”, a mai spus Hagi.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

