Alexandru Meszar, președintele clubului UTA Arad, a explicat motivele intrării clubului în concordat preventiv.

De asemenea, oficialul arădenilor și-a exprimat disponibilitatea de a ceda gratuit clubul.

UTA Arad a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii pentru al șaselea sezon consecutiv și evoluează în play-out.

Cu 25 de puncte în clasament, echipa antrenată de Adrian Mihalcea se pregătește pentru două partide pe teren propriu, cu Metaloglobus și FC Botoșani, meciuri care ar putea fi decisive pentru menținerea în prima ligă.

Alexandru Meszar: „Doar în 2026 am achitat 700.000 de euro către ANAF”

„Primele luni de concordat preventiv au fost, fără îndoială, o perioadă dificilă, dar necesară pentru stabilizarea clubului. Am intrat în acest proces tocmai pentru a avea un cadru legal și predictibil prin care să putem gestiona corect obligațiile financiare și să asigurăm continuitatea activității.

Este foarte important de precizat că acest concordat se referă exclusiv la datoriile către stat. Nu sunt afectați jucătorii, angajații sau furnizorii, iar acest lucru spune multe despre modul în care am gestionat situația. De asemenea, trebuie înțeles că, prin acest mecanism, UTA nu a păgubit pe nimeni.

Nu s-a șters nicio datorie, nu s-a tăiat nimic. Vorbim strict despre o eșalonare a plăților către stat, într-un cadru legal, asumat și transparent. Au existat, bineînțeles, eforturi considerabile pentru a respecta termenele stabilite, iar acest lucru rămâne o prioritate pentru noi”, a declarat Meszar, conform prosport.ro.

Doar în acest an 2026 am achitat peste 700.000 de euro către ANAF. Până în prezent am reușit să ne încadrăm în planul stabilit. Este adevărat că veniturile actuale nu acoperă în totalitate nivelul cheltuielilor, însă lucrăm constant la optimizare, la atragerea de parteneri și la consolidarea clubului pe baze sănătoase. Important este că avem un plan clar, pe care îl urmăm cu responsabilitate. Obiectivul nostru este stabilitatea pe termen lung. Alexandru Meszar

Alexandru Meszar: „Sunt dispus să cedez clubul, inclusiv fără o contraprestație financiară”

UTA este în căutare de parteneri sau investitori serioși, iar Meszar a reconfirmat că este dispus să cedeze echipa chiar gratuit, cu condiția respectării unor garanții pentru viitor.

„Poziția mea nu s-a schimbat. Am spus și repet, sunt dispus să cedez clubul, inclusiv fără o contraprestație financiară. Însă, cei care preiau UTA trebuie să prezinte garanții reale că pot asigura continuitatea și dezvoltarea clubului.

Pentru mine, cel mai important lucru este viitorul acestui club și stabilitatea lui pe termen lung. UTA nu este doar o entitate sportivă, este un simbol al Aradului, iar orice decizie trebuie luată cu responsabilitate.

Orice potențial investitor știe exact situația clubului, există un plan clar, aprobat de instanță, cu un grafic de plăți bine definit. Nu sunt lucruri ascunse, nu există incertitudini majore. Așadar, din acest punct de vedere, consider că este chiar un cadru corect și predictibil pentru oricine își dorește să se implice.

Evident, interesul trebuie să fie unul serios și bazat pe un proiect solid, nu pe intenții de moment. UTA este un club cu potențial, cu suporteri, cu istorie, iar dacă va apărea un partener sau un investitor care poate duce mai departe acest proiect în condiții bune, sunt deschis la dialog”, a mai spus acesta.

9,9 milioane de euro este cota lotului celor de la UTA Arad. Cel mai scump jucător este Marinoz Tzionis (24 de ani), care valorează 900.000 de euro, urmat de Florent Poulolo (29 de ani - cotat la 700.000 de euro) și Alin Roman (32 de ani - 600.000 de euro)

Conducerea consideră că o echipă din play-out nu poate fi pregătită pentru cupele europene, motiv pentru care nu s-a aplicat pentru licența UEFA.

„Decizia de a nu aplica pentru licența UEFA a fost una asumată, determinată atât de procedura de concordat preventiv în care suntem, cât și de aspectele sportive.

Îmi mențin părerea că, în momentul în care ești în play-out, nu poți fi pregătit pentru cupele europene. O eventuală participare în Europa, în aceste condiții, ar putea compromite serios următorul sezon competițional.

Nu este întâmplător că doar patru echipe din cele 10 din play-out au aplicat pentru licență”, a mai spus Meszar.

