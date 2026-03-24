- Arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la meciul Țara Galilor - Bosnia din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.
- Țara Galilor - Bosnia se joacă joi, 26 martie, de la ora 21:45, și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 4.
Istvan Kovacs a fost unul dintre cei mai buni arbitri din lume în 2025. În topul realizat de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, românul ocupă poziția 4, cu 54 de puncte acumulate.
Acesta a fost întrecut de nume celebre precum Clement Turpin, Francois Letexier sau Szymon Marciniak.
Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat la meciul dintre Țara Galilor și Bosnia, care se va disputa joi, 26 martie, de la ora 21:45, pe stadionul Cardiff City.
El va fi asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. În camera VAR se va afla olandezul Dennis Higler, iar arbitrul de rezervă va fi germanul Tobias Stieler, conform uefa.com.
Învingătoarea dintre Țara Galilor și Bosnia va juca finala barajului cu Italia sau Irlanda de Nord, partidă programată marți, 31 martie, de la ora 21:45.
Naționala care va câștiga și finala barajului se va califica la Campionatul Mondial, unde se va afla în grupa B, alături de Canada (una dintre țările gazdă), Qatar și Elveția.
În ultimele patru sezoane, UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs la câte o finală a fiecăreia dintre cele trei competiții continentale:
- Conference League 2022 (AS Roma - Feyenoord 1-0)
- Europa League 2024 (Atalanta - Bayer Leverkusen 3-0)
- Liga Campionilor 2025 (PSG - Inter 5-0)
Grupele Campionatului Mondial
|Grupa A
|Grupa B
|Grupa C
|Grupa D
|Mexic
|Canada
|Brazilia
|SUA
|Africa de Sud
|Europa A
|Maroc
|Paraguay
|Coreea de Sud
|Qatar
|Haiti
|Australia
|Europa D
|Elveția
|Scoția
|Europa C / România
|Grupa E
|Grupa F
|Grupa G
|Grupa H
|Germania
|Olanda
|Belgia
|Spania
|Curacao
|Japonia
|Egipt
|Capul Verde
|Coasta de Fildeș
|Europa B
|Iran
|Arabia Saudită
|Ecuador
|Tunisia
|Noua Zeelandă
|Uruguay
|Grupa I
|Grupa J
|Grupa K
|Grupa L
|Franța
|Argentina
|Portugalia
|Anglia
|Senegal
|Algeria
|Baraj 1
|Croația
|Baraj 2
|Austria
|Uzbekistan
|Ghana
|Norvegia
|Iordania
|Columbia
|Panama
- Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia
- Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania
- Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo
- Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord
- Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie
- Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam