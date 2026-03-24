Arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la meciul Țara Galilor - Bosnia din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Țara Galilor - Bosnia se joacă joi, 26 martie, de la ora 21:45.

Istvan Kovacs a fost unul dintre cei mai buni arbitri din lume în 2025. În topul realizat de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, românul ocupă poziția 4, cu 54 de puncte acumulate.

Acesta a fost întrecut de nume celebre precum Clement Turpin, Francois Letexier sau Szymon Marciniak.

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat la meciul dintre Țara Galilor și Bosnia, care se va disputa joi, 26 martie, de la ora 21:45, pe stadionul Cardiff City.

El va fi asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. În camera VAR se va afla olandezul Dennis Higler, iar arbitrul de rezervă va fi germanul Tobias Stieler, conform uefa.com.

Învingătoarea dintre Țara Galilor și Bosnia va juca finala barajului cu Italia sau Irlanda de Nord, partidă programată marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Naționala care va câștiga și finala barajului se va califica la Campionatul Mondial, unde se va afla în grupa B, alături de Canada (una dintre țările gazdă), Qatar și Elveția.

29 de meciuri a arbitrat Istvan Kovacs în acest sezon. A arătat 139 de cartonașe galbene și 3 roșii

În ultimele patru sezoane, UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs la câte o finală a fiecăreia dintre cele trei competiții continentale:

Conference League 2022 (AS Roma - Feyenoord 1-0)

Europa League 2024 (Atalanta - Bayer Leverkusen 3-0)

Liga Campionilor 2025 (PSG - Inter 5-0)

Grupele Campionatului Mondial

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport