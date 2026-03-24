Moses Moody, accidentare gravă la genunchi în NBA. Foto: Captură, www.peacocktv.com
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 14:13
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 14:13
  • Moses Moody (23 de ani), jucătorul echipei Golden State Warriors, a suferit o accidentare serioasă la genunchiul stâng în meciul câștigat de echipa sa împotriva celor de la Dallas Mavericks (137-131).

Accidentarea a avut loc în ultimele secunde ale prelungirilor, când Moody a furat mingea de la Cooper Flagg și s-a pregătit să finalizeze cu un slam dunk.

Genunchiul lui Moses Moody a cedat în meciul cu Dallas Mavericks

Genunchiul stâng al lui Moody a cedat în timp ce acesta era în aer, iar jucătorul a căzut la pământ sub privirile șocate ale întregii săli. Baschetbalistul a fost scos imediat de pe teren cu targa.

Moody, care revenise după o absență de 10 meciuri, a avut un impact semnificativ asupra meciului cu Dallas Mavericks, conform sfchronicle.com, jucătorul înscriind 23 de puncte.

Antrenorul celor de la Golden State Warriors, Steve Kerr, a declarat: „Nu știm exact ce are, dar arată foarte rău”, conform marca.com.

FOTO. Accidentarea oribilă suferită de Moses Moody

Moses Moody, accidentare gravă la genunchi în NBA. Foto: Captură, www.peacocktv.com

labels.photo-gallery

Moses Moody a fost titular în 49 din cele 60 de meciuri ale sezonului și are o medie de 11,9 puncte pe meci.

Accidentarea survine într-un moment dificil pentru Golden State, care pierduse deja mai mulți jucători importanți. Jimmy Butler și-a rupt ligamentul încrucișat anterior, iar Stephen Curry a absentat în ultimele 22 de meciuri din cauza unei probleme persistente la genunchiul drept.

accidentare NBA golden state warriors Dallas Mavericks moses moody
