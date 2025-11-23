„Rămânem tot fără nimic”  UTA, reacție dură după ce CCA a anunțat că golul arădenilor a fost anulat eronat: „Nu e prima dată!” +6 foto
Alexandru Meszar. Foto: Federația Română de Fotbal
Superliga

„Rămânem tot fără nimic” UTA, reacție dură după ce CCA a anunțat că golul arădenilor a fost anulat eronat: „Nu e prima dată!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 19:57
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 19:58
  • Alexandru Meszar, președintele clubului UTA Arad, a oferit o primă reacție după precizările făcute de Comisia Centrală a Arbitrilor cu privire la golul anulat din partida cu U Cluj, 0-2.

În partida de sâmbătă dintre UTA Arad și U Clu, Marius Coman a deschis scorul în minutul 24, în urma unui corner.

Reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid, însă, în decursul zilei de duminică, Comisia Centrală a Arbitrilor a transmis că golul trebuia validat.

Dan Udrea Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
Citește și
Dan Udrea Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
Citește mai mult
Dan Udrea Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Alexandru Meszar: „Dar noi rămânem tot supărați și fără nimic”

Alexandru Meszar, președintele clubului UTA Arad, a oferit o primă reacție după anunțul făcut de CCA cu privire la eroarea de arbitraj din meciul din etapa 17 din Liga 1.

„Este de apreciat gestul CCA și faptul că recunoaște greșeala unui arbitru. Ar trebui să se facă asta mai des. Toată lumea, jucători, antrenori, staff tehnic, suporteri apreciază asta, că CCA comunică. Și probabil ar trebui s-o facă de fiecare dată când sunt faze de acest gen.

Dar noi rămânem tot supărați și fără nimic. La 0-0, un gol marcat de noi ar fi putut schimba cu totul datele acestui meci pierdut cu U Cluj. Și nu e prima dată.

La Botoșani am pățit la fel, am avut două goluri anulate, unul tot dintr-o fază mai grea, dar acolo am fost anunțați că nu funcționa sistemul VAR, nu se puteau trage liniile și a rămas decizia, eronată după părerea noastră, a asistentului, care a dat ofsaid.

În cazul de ieri, nu înțeleg însă insistența arbitrului de la VAR, a domnului Chivulete, când legea fundamentală a VAR e să nu intervină decât atunci când este ceva foarte clar. Asta n-o mai putem numi greșeală, când nu cunoști regulamentul de intervenție a VAR.

S-a uitat multă lume la faza aceasta și n-a văzut nimic, evident. Suntem supărați, dar mergem mai departe. Și astfel de momente fac parte din joc, din păcate”, a spus oficialul arădenilor, potrivit gsp.ro.

FOTO. Golul anulat al lui Marius Coman în UTA Arad - U Cluj 0-2

Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj
Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj

Galerie foto (6 imagini)

Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj
+6 Foto
labels.photo-gallery

Comisia Centrală a Arbitrilor: „Golul trebuia validat”

Precizările făcute de CCA, potrivit frf.ro:

  • După analizarea incidentului, Comisia Centrală de Arbitri clarifică faptul că arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină în cazul acestei decizii factuale de offside.
  • Din cauza dificultății identificării piciorului stâng al fundașului pe gazon și a piciorului drept al atacantului aflat în aer, arbitrii VAR au fost ghidați către o decizie greșită.
  • După redesenarea liniilor, am concluzionat că atacantul se află aproape pe aceeași linie cu penultimul apărător și, prin urmare, golul echipei UTA Arad ar fi trebuit validat.

U Cluj a reușit, în cele din urmă, să câștige partida cu UTA Arad din etapa 17 cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Lukic (min. 49) și Cristea (min. 83).

Citește și

Scandal uriaș în La Liga Real Madrid acuză Barcelona de corupție: „Nu e normal!” » Ce dovezi a prezentat Florentino Perez
Campionate
19:01
Scandal uriaș în La Liga Real Madrid acuză Barcelona de corupție: „Nu e normal!” » Ce dovezi a prezentat Florentino Perez
Citește mai mult
Scandal uriaș în La Liga Real Madrid acuză Barcelona de corupție: „Nu e normal!” » Ce dovezi a prezentat Florentino Perez
„Capcana” turcilor pentru români De ce Turcia nu vrea ca barajul cu „tricolorii” să se dispute la Istanbul » Am putea juca pe ciudatul „stadion-crocodil”
Nationala
18:24
„Capcana” turcilor pentru români De ce Turcia nu vrea ca barajul cu „tricolorii” să se dispute la Istanbul » Am putea juca pe ciudatul „stadion-crocodil”
Citește mai mult
„Capcana” turcilor pentru români De ce Turcia nu vrea ca barajul cu „tricolorii” să se dispute la Istanbul » Am putea juca pe ciudatul „stadion-crocodil”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
Universitatea Cluj liga 1 u cluj uta arad comisia centrala a arbitrilor alexandru meszar
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:58
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
23:18
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
23:35
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
00:11
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Top stiri din sport
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Campionate
24.11
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală » Borna uluitoare atinsă
Citește mai mult
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Superliga
24.11
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Stranieri
24.11
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Campionate
24.11
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Citește mai mult
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 7 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share