„Rămânem tot fără nimic” UTA, reacție dură după ce CCA a anunțat că golul arădenilor a fost anulat eronat: „Nu e prima dată!”

Alexandru Meszar, președintele clubului UTA Arad, a oferit o primă reacție după precizările făcute de Comisia Centrală a Arbitrilor cu privire la golul anulat din partida cu U Cluj, 0-2.

În partida de sâmbătă dintre UTA Arad și U Clu, Marius Coman a deschis scorul în minutul 24, în urma unui corner.

Reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid, însă, în decursul zilei de duminică, Comisia Centrală a Arbitrilor a transmis că golul trebuia validat.

Alexandru Meszar: „Dar noi rămânem tot supărați și fără nimic”

Alexandru Meszar, președintele clubului UTA Arad, a oferit o primă reacție după anunțul făcut de CCA cu privire la eroarea de arbitraj din meciul din etapa 17 din Liga 1.

„Este de apreciat gestul CCA și faptul că recunoaște greșeala unui arbitru. Ar trebui să se facă asta mai des. Toată lumea, jucători, antrenori, staff tehnic, suporteri apreciază asta, că CCA comunică. Și probabil ar trebui s-o facă de fiecare dată când sunt faze de acest gen.

Dar noi rămânem tot supărați și fără nimic. La 0-0, un gol marcat de noi ar fi putut schimba cu totul datele acestui meci pierdut cu U Cluj. Și nu e prima dată.

La Botoșani am pățit la fel, am avut două goluri anulate, unul tot dintr-o fază mai grea, dar acolo am fost anunțați că nu funcționa sistemul VAR, nu se puteau trage liniile și a rămas decizia, eronată după părerea noastră, a asistentului, care a dat ofsaid.

În cazul de ieri, nu înțeleg însă insistența arbitrului de la VAR, a domnului Chivulete, când legea fundamentală a VAR e să nu intervină decât atunci când este ceva foarte clar. Asta n-o mai putem numi greșeală, când nu cunoști regulamentul de intervenție a VAR.

S-a uitat multă lume la faza aceasta și n-a văzut nimic, evident. Suntem supărați, dar mergem mai departe. Și astfel de momente fac parte din joc, din păcate”, a spus oficialul arădenilor, potrivit gsp.ro.

FOTO. Golul anulat al lui Marius Coman în UTA Arad - U Cluj 0-2

Comisia Centrală a Arbitrilor: „Golul trebuia validat”

Precizările făcute de CCA, potrivit frf.ro:

După analizarea incidentului, Comisia Centrală de Arbitri clarifică faptul că arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină în cazul acestei decizii factuale de offside.

Din cauza dificultății identificării piciorului stâng al fundașului pe gazon și a piciorului drept al atacantului aflat în aer, arbitrii VAR au fost ghidați către o decizie greșită.

După redesenarea liniilor, am concluzionat că atacantul se află aproape pe aceeași linie cu penultimul apărător și, prin urmare, golul echipei UTA Arad ar fi trebuit validat.

U Cluj a reușit, în cele din urmă, să câștige partida cu UTA Arad din etapa 17 cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Lukic (min. 49) și Cristea (min. 83).

