Situație incredibilă la UTA - U Cluj FOTO. Gol anulat pentru un ofsaid milimetric, după 5 minute de analiză în camera VAR. Suporterii au strigat „Hoții!”

UTA Arad - U Cluj. Gazdele au deschis scorul în prima repriză, însă reușita a fost anulată după un ofsaid la limită.

Jucătorii și suporterii au așteptat 5 minute pentru decizia care a venit din camera VAR.

UTA Arad și U Cluj se duelează în partida din etapa #17, ambele formații luptând pentru a ajunge mai aproape de locurile de play-off.

UTA Arad - U Cluj. Golul lui Marius Coman a fost anulat pentru un ofsaid milimetric

În minutul 24, Alin Roman a bătut un corner scurt, a primit mingea înapoi, după care a centrat perfect la bara a doua, Abdallah a reluat pe poartă din prima, iar Gertmonas a respins în față.

Marius Coman a profitat de respingere și a deschis scorul din câțiva metri.

Ulterior, „centralul” Marcel Bîrsan le-a transmis jucătorilor să aștepte validarea din camera VAR, unde se afla Andrei Chivulete.

După 5 minute de așteptare, arbitrul a anulat reușita pe motiv de ofsaid, însă nu la Coman sau Abdallah, ci la Alin Roman, în momentul în care a primit înapoi mingea, înaintea centrării.

