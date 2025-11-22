Situație incredibilă la UTA - U Cluj FOTO. Gol anulat pentru un ofsaid milimetric, după 5 minute de analiză în camera VAR. Suporterii au strigat „Hoții!” +6 foto
Golul anulat al lui Marius Coman în UTA Arad - U Cluj foto: captură Prima Sport
Superliga

Situație incredibilă la UTA - U Cluj FOTO. Gol anulat pentru un ofsaid milimetric, după 5 minute de analiză în camera VAR. Suporterii au strigat „Hoții!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 16:19
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 16:20
  • UTA Arad - U Cluj. Gazdele au deschis scorul în prima repriză, însă reușita a fost anulată după un ofsaid la limită.
  • Jucătorii și suporterii au așteptat 5 minute pentru decizia care a venit din camera VAR.

UTA Arad și U Cluj se duelează în partida din etapa #17, ambele formații luptând pentru a ajunge mai aproape de locurile de play-off.

UTA Arad - U Cluj. Golul lui Marius Coman a fost anulat pentru un ofsaid milimetric

În minutul 24, Alin Roman a bătut un corner scurt, a primit mingea înapoi, după care a centrat perfect la bara a doua, Abdallah a reluat pe poartă din prima, iar Gertmonas a respins în față.

Marius Coman a profitat de respingere și a deschis scorul din câțiva metri.

Ulterior, „centralul” Marcel Bîrsan le-a transmis jucătorilor să aștepte validarea din camera VAR, unde se afla Andrei Chivulete.

După 5 minute de așteptare, arbitrul a anulat reușita pe motiv de ofsaid, însă nu la Coman sau Abdallah, ci la Alin Roman, în momentul în care a primit înapoi mingea, înaintea centrării.

Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj
Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj

Galerie foto (6 imagini)

Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj
+6 Foto
labels.photo-gallery

Universitatea Cluj gol anulat uta arad var ofsaid marius coman
