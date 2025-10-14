Germania U16 - România U16 8-2. „Tricolorii” au pierdut la scor și al doilea amical din stagiul de pregătire.

Elevii lui Alexandru Ciobanu pierdut și partida inițială, scor 0-7, în fața aceleiași selecționate.

În perioada 5-15 octombrie, naționala U16 a României a efectuat un stagiu de pregătire în Germania, jucând două partide amicale contra reprezentativei similare a gazdelor.

România U16, umilită în ambele amicale de Germania U16

Ambele partide, de pe 11 și 14 octombrie, s-au disputat în orașul Essen din Germania, potrivit frf.ro.

Juniorii României au fost însă surclasați categoric: 0-7 în primul meci și 2-8 în al doilea.

Sâmbătă, la un duel la care a asistat și legenda Otto Rehhagel, nemții au avut 5-0 încă de la pauză.

În meciul de marți, „tricolori” s-au descurcat ceva mai bine. Au marcat Patrick Budescu, în minutul 24, și Ștefan Nastac, în minutul 41, iar la pauză scorul era 2-4. După revenirea de la cabine însă, nemții au mai punctat de patru ori, câte două goluri pentru vedetele de la Bayern Munchen, Linus Ludwig și Vedad Turbic, care și-a completat hat-trick-ul.

Echipa României din primul meci: 1. Rădulescu – 2. Ivan, 4. Budescu, 5. Roșiu, 14. Drăghici – 20. Gorgan (6. Neamțu 46), 8. Jimborean (3. Anghel 76) – 7. Berceanu, 10. Grosu, 11. Iovan (17. Bărbat 76) – 9. Pall (16. Nastac 46)

1. Rădulescu – 2. Ivan, 4. Budescu, 5. Roșiu, 14. Drăghici – 20. Gorgan (6. Neamțu 46), 8. Jimborean (3. Anghel 76) – 7. Berceanu, 10. Grosu, 11. Iovan (17. Bărbat 76) – 9. Pall (16. Nastac 46) Echipa României din al doilea meci: 12. Broștic – 2. Ivan (13. Gladun 46), 4. Budescu (14. Drăghici 88), 5. Roșiu, 3. Anghel – 15. Avram (19. Drochioi 46), 6. Neamțu (17. Bărbat 63), 8. Jimborean – 7. Berceanu (20. Gorgan 58), 16. Nastac (19. Zsolt 46), 10. Grosu

Naționala condusă de Ciobanu s-a bazat pe 5 jucători de la Academia „Gheorghe Hagi”, și câte doi de la FCSB, Viitorul Cluj, U Cluj, Rapid și FC Bacău. Din străinătate au fost convocați Broștic (Juventus) și Bărbat (Cercle Brugge).

Lotul ales de Alexandru Ciobanu pentru meciurile cu Germania U16

PORTARI

Gabriel Broștic (Juventus Torino | Italia), Ștefan Rădulescu (ACS Petrolul 52);

FUNDAȘI

Nicolas Ivan (FCSB), Mario Anghel (FCSB), Damian Drăghici (Farul Constanța), Patrick Budescu (Farul Constanța), Darius Roșiu (Viitorul Cluj), Alexandru Drochioi (Farul Constanța), Gabriel Gladun (Farul Constanța);

MIJLOCAȘI

Albert Avram (Farul Constanța), David Gorgan (Universitatea Cluj), David Jimborean (Universitatea Cluj), Alexandru Neamțu (FC Bacău), Matei Bărbat (Cercle Brugge | Belgia), Vlad Berceanu (FC Rapid 1923), Mihai Grosu (FC Rapid 1923), Alexandru Iovan (Universitatea Craiova);

ATACANȚI

Ștefan Nastac (FC Bacău), Lukas Pall (Viitorul Cluj), Zsolt Janosi (AFK Csikszereda).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport