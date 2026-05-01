Cine a câștigat din schimbul FCSB - Dinamo? Răspuns sincer al lui Alexandru Musi

Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre schimbul cu Dennis Politic (26 de ani).

În vara lui 2025, FCSB plătea 900.000 de euro pentru transferul lui Dennis Politic de la Dinamo. În plus, roș-albaștrii l-au trimis și pe Musi în tabăra lui Kopic.

Alexandru Musi: „Eu sunt cu capul aici”

Dacă fotbalistul de 21 de ani a devenit om de bază în tabăra „câinilor”, fostul căpitan din „Ștefan cel Mare” nu s-a integrat la FCSB, fiind în prezent împrumutat la Hermannstadt.

Întrebat cine a câștigat din afacerea schimbului dintre FCSB şi Dinamo, Musi a replicat:

„Prefer să nu comentez, eu sunt cu capul aici şi nu mă gândesc la alte lucruri .

Pur şi simplu am venit aici, am ştiut ce trebuie să fac, pe ce drum trebuie să o iau şi să muncesc, asta face parte din fotbal.

Este un vestiar tânăr, sunt jucători cu care mă ştiu de la loturile naţionale, de la juniori şi chiar există un vibe bun în echipă.

Asta se vede şi în teren când suntem în teren avem o energie bună, o energie pozitivă, ne cunoaştem între noi şi avem echipa cu experienţă”, a declarat Musi, citat de orangesport.ro.

34 de meciuri a jucat Musi în acest sezon pentru Dinamo: a marcat 7 goluri și a oferit 5 pase decisive

FOTO. Dinamo - Rapid 3-1 , meci în care Musi a reușit să puncteze

Alexandru Musi: „Acest club trebuie să meargă în Europa”

Chestionat și cu privire la un posibil baraj împotriva fostei sale echipe, Musi a afirmat:

„Ideal ar fi să nu jucăm barajul. Dar dacă o să ajungem la baraj trebuie să jucăm cum am jucat meciurlle în play-off să dam maxim pentru echipă şi pentru acest club, pentru că trebuie să meargă în Europa!

Ne-au ieşit şi sper să ne iasă în continuare, Doamne ajută!”, a concluzionat jucătorul lui Dinamo.

2017-2018 este sezonul în care Dinamo a participat ultima dată în Europa: a intrat direct în turul 3 din Europa League, unde a întâlnit-o pe Athletic Bilbao, fiind eliminată: 1-4 scor la general.

