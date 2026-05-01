De ce se rupe Chiricheș Un specialist explică accidentările repetate ale veteranului de la FCSB: „Un element esențial, adesea ignorat”

Publicat: 01.05.2026, ora 16:59
Actualizat: 01.05.2026, ora 16:59
  • Fabius Antal, specialist în nutriție, a făcut o analiză pe larg a situației lui Vlad Chiricheș (36 de ani), jucător care s-a confruntat cu multiple accidentări de-a lungul carierei.

Veteranul campioanei a suferit o ruptură musculară în meciul cu Farul, scor 3-2, și este din nou absent din lotul celor de la FCSB, după mai multe episoade similare în acest sezon.

Fabius Antal: „Corpul intră într-un mecanism de autosabotaj”

Specialistul a menționat că, pe lângă factorii de natură fizică și care țin de meciuri și antrenament, un alt factor ignorat este stresul, care poate aduce multiple probleme suplimentare, care slăbesc organismul.

„Situația lui Vlad nu este un simplu episod izolat. Este un tipar întâlnit frecvent la sportivii de performanță și are o explicație mult mai complexă decât pare la prima vedere.

Leziunile musculare recurente apar, de regulă, dintr-un cumul de factori: încărcare fizică, recuperare incompletă, predispoziție genetică, dar și un element esențial, adesea ignorat — stresul.

Există dovezi clare că presiunea constantă și stresul competițional (inclusiv cel generat de presă) influențează direct corpul.

Nivelul crescut de cortizol afectează recuperarea, somnul și crește tensiunea musculară de bază. În timp, organismul devine mai vulnerabil la accidentări. Practic, corpul intră într-un mecanism de autosabotaj.

În cazul lui Vlad, vorbim despre un sportiv extrem de disciplinat, atent la detalii. Paradoxal, acest profil poate crește riscul.

Un element esențial este jocul constant. La vârsta lui Vlad, expunerea la meciuri reale este critică. Antrenamentul nu poate reproduce complet intensitatea, ritmul și imprevizibilitatea unui meci oficial. Fără acest tip de adaptare constantă la efort real, corpul nu este pregătit pentru solicitările din competiție, iar riscul de accidentare crește.

Stresul nu se manifestă la fel la toți sportivii. Unii pierd din performanță, adică nu mai joacă la nivelul obișnuit. Alții, cum este cazul lui Vlad — care nu are probleme în joc și este obișnuit cu presiunea competițională — pot somatiza, iar impactul apare direct la nivel fizic”, a declarat Fabius Antal, potrivit digisport.ro.

Recurența este un alt semnal important. După o accidentare, chiar dacă revenirea pare completă, țesutul nu mai are aceeași capacitate inițială. Dacă nu sunt corectate cauzele reale, apare ciclul revenire–reaccidentare. Fabius Antal, specialist în nutriție

Fabius Antal: „Intervențiile medicale nu sunt suficient de bine direcționate”

În plus, Antal a vorbit și despre cum sunt abordate accidentările din punct de vedere medical în România, multe proceduri slăbind organismul jucătorilor, pentru că nu sunt urmate corect.

„Trebuie menționat și un aspect sensibil: abordarea medicală în România. În multe situații, intervențiile nu sunt suficient de bine direcționate.

Exemple precum prescrierea de antibiotice fără antibiogramă pot avea efecte negative pe termen mediu, inclusiv asupra sistemului muscular și a capacității de recuperare. Astfel de decizii pot slăbi organismul pentru luni de zile.

Concluzia este clară: astfel de cazuri nu pot fi tratate punctual. Este nevoie de o abordare integrată, care să includă managementul încărcării, expunerea corectă la joc, recuperarea reală, controlul stresului și o intervenție medicală precisă.

Cazul lui Vlad reflectă o realitate a sportului modern: performanța nu mai este doar despre antrenament, ci despre modul în care gestionezi întregul ecosistem al corpului și, chiar și așa, pot apărea probleme.

Cu toate acestea, cred cu tărie că Vlad mai poate continua în fotbal cel puțin 2 ani, pentru că iubirea, disciplina și devotamentul lui pentru acest sport sunt peste orice standard întâlnit la noi”, a mai spus Fabius Antal.

