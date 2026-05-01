Mihai Neșu (43 de ani) a povestit un episod care l-a marcat profund și care îl face să plângă de fiecare dată când se gândește la acel moment.

Există povești care nu doar că impresionează, ci schimbă felul în care privim viața. Mihai Neșu a trăit un episod dramatic, în 2011, care i-a trasat un alt drum decât cel pe care-l cunoștea și cu ochii închiși.

Cazul care l-a emoționat profund pe Mihai Neșu: „Îmi vine să plâng tot timpul”

Accidentarea suferită la un antrenament al lui Utrecht i-a încheiat cariera și l-a făcut să se revinventeze. Nu i-a fost ușor, a avut nevoie de câțiva ani pentru a-și găsi un nou rost în viață, iar acum ajută alți oameni aflați în suferință, grație Fundației Mihai Neșu.

În emisiunea „Arta de a fi”, de la Euronews, fostul fotbalist a povestit un episod tulburător, care îl apasă:

„Vă povestesc un caz pe care eu, când îl aud, îmi vine să plâng tot timpul. Era un băiat care vine la noi la terapie. Foarte grav e băiatul. El vine la noi la terapie și se bucură numai de faptul că are baie. Poate să-i facă mama lui baie, poate să-l urce cu liftul, nu își rupe spatele mama lui să-l pună în scaun, în pat.

Și numai pentru lucrul ăsta se bucură, un lucru care pentru noi e nimic: să poți face o baie, să poți să te plimbi pe afară. El stă la etajul 3, undeva într-un bloc.

Nu poate aproape deloc să coboare, n-are baie.

Și ce m-a întristat pe mine cel mai mult a fost că după ce a terminat terapia, ne-a sunat dacă nu îl primim măcar două zile pe săptămână, să poată să vină numai să facă duș. Să facă duș și să se plimbe pe aici.

Pe mine asta m-a întristat foarte tare, fiindcă că mi se pare că toată lumea merită să ducă o viață decentă, chiar și în suferință. Cât mai ușoară și… mă iertați (n.r. - îl îneacă lacrimile)”.

După momentul care i-a schimbat radical existența, Mihai Neșu mărturisește că a învățat să vadă viața altfel:

„După accident, am ajuns să văd viața foarte simplu și să mă bucur de nimicuri. Orice lucru, dacă am fost de folos cuiva, mie îmi aduce o bucurie enormă”.

E foarte greu să dai sfaturi unor oameni care sunt într-o suferință foarte mare pentru că acea suferință îi copleșește. Și eu am fost în situația asta, am primit foarte mult sfaturi pe care le-am putut digera numai după câțiva ani, când s-a liniștit sufletul meu. Dumnezeu vine în suferință dacă omul numai un pic își deschide inima. Eu doar i-am dat voie și am încercat și eu să fiu mai bun așa, cum am putut. Mihai Neșu

Realizările Fundației Mihai Neșu

susține copiii cu dizabilități neuromotorii, cu Sindrom Down si Autism din România prin activitatea din cadrului Centrului de recuperare „Sfântul Nectarie” din Oradea, deschis în iulie 2015, unde copiii cu vârste între 2-14 ani au ocazia de a face terapii zilnice, pe termen lung, în regim caritabil ;

Complexul de recuperare caritabil pentru copii şi adulţi cu dizabilităţi neuromotorii Sfântul Nectarie din Cihei, judeţul Bihor.

înființarea de servicii sociale pentru persoane cu dizabilități care au ca scop îmbunătățirea calității vieții acestora și integrarea lor în societate ( exemplu: serviciul de transport adaptat caritabil);

organizarea de evenimente sportive, artistice și culturale în scopul strângerii de fonduri pentru susținerea proiectelor fundației precum şi colaborarea prin diverse parteneriate cu instituţii private şi publice în scopul creşterii gradului de contientizare a ce înseamnă persoană cu dizabilitate şi a implicării acestora în evenimente caritabile

