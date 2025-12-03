Pe urmele lui Cîrjan  Musi vrea să fie căpitan la Dinamo: „De ce nu?” + vrea titlul în alb-roșu: „Putem atinge obiectivul ăsta”
Alexandru Musi
Pe urmele lui Cîrjan Musi vrea să fie căpitan la Dinamo: „De ce nu?” + vrea titlul în alb-roșu: „Putem atinge obiectivul ăsta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 13:02
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 13:02
  • Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre parcursul asemănător din carieră cu cel al lui Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”.

Alexandru Musi a vorbit și despre obiectivele pe care le are în acest sezon din Liga 1.

Alexandru Musi, despre Cîrjan: „Am avut aceeași soartă”

Întrebat despre „explozia” pe care a avut-o Cătălin Cîrjan de când a fost transferat de Dinamo, în 2024, Alexandru Musi a explicat că cei doi au avut același parcurs până acum.

În plus, jucătorul venit de la FCSB crede că în viitor poate călca pe urmele lui Cîrjan și poate fi căpitanul echipei.

„Da, pot să spun că am avut aceeași soartă. Mai ales că eu cu Cătălin (n.r. - Cîrjan) ne știm de ani buni. Săream gardul la o școală, jucam fotbal când eram mici.

Da, pot să spun că am avut soarta lui. Și sper să o am în continuare. De ce nu cu banderola de căpitan?”, a spus Alexandru Musi în cadrul interviului pentru 48TV.

Cătălin Cîrjan a fost transferat de Dinamo în 2024 de echipa U21 a celor de la Arsenal. De atunci, mijlocașul s-a impus rapid și a devenit căpitanul echipei.

61 de meciuri
și 11 meciuri a reușit Cătălin Cîrjan pentru Dinamo

Timp de un an, în perioada 2023-2024, Cîrjan a fost împrumutat de Arsenal la Rapid, echipă pentru care a bifat 19 meciuri.

Alexandru Musi a fost transferat de Dinamo de la FCSB în această vară. Campioana României l-a luat la schimb pe Dennis Politic și i-a plătit formației antrenate de Zeljko Kopic și suma de un milion de euro.

Musi a fost împrumutat de FCSB la Petrolul în aceeași perioadă în care Cîrjan a evoluat pentru Rapid. Înainte de experiența de pe „Ilie Oană”, actualul jucător al lui Dinamo a trecut și pe la Poli Iași.

39 de meciuri
și 5 goluri a reușit Alexandru Musi la Petrolul Ploiești

Alexandru Musi visează la titlu: „Putem să atingem obiectivul”

Alexandru Musi este încrezător că Dinamo poate câștiga titlul și poate juca în cupele europene din nou, după o așteptare de 9 ani.

„Din prima zi din cantonamentul de la Argeș eu am zis că la ce lot avem și ce familie, ce unitate avem în echipă, eu zic că 100% trebuie să ne batem pentru locul 1.

Da, eu zic că putem să atingem obiectivul ăsta să jucăm în Europa. Am zis atunci că primele trei le prindem, dar eu zic că la acum arată echipa și cum joacă, putem să ne batem la titlu.

Dacă suntem prieteni și în afara terenului, asta chiar te ajută foarte mult și pe teren”, a mai adăugat Alexandru Musi.

În acest moment, Dinamo se află pe locul 3 în Liga 1, cu 34 de puncte obținute după 18 etape. „Câinii” se află la doar 4 puncte în spatele liderului Rapid.

900.000 de euro
este cota de piață a lui Alexandru Musi, potrivit Transferamrkt

Alexandru Musi: „Trică e cel mai bun prieten al meu”

Alexandru Musi a vorbit și despre Atanas Trică, jucătorul lui U Cluj:

„E cel mai bun prieten al meu din fotbal. Am crescut cu el de mic. De la 12 ani jucam fotbal împreună. Săream tot așa garduri la școală, să jucăm. Jucam tenis de picior în fiecare zi.

Până să vin acum la Dinamo, toată vacanța numai asta am făcut. Am jucat tenis de picior de dimineață până seara, în fiecare zi cu el”, a povestit jucătorul „câinilor”.

Atanas Trică chiar a fost dorit de Dinamo în trecut. Musi consideră că prietenul său va avea doar de câștigat în carieră pentru că este foarte muncitor.

„Dacă nu mă înșel, el mi-a spus că a avut ceva de la Dinamo (n.r. - o ofertă) și nu știu de ce nu s-a făcut. Era la Craiova atunci.

Sunt sigur că el o să reușească. O să explodeze și el pentru că este un băiat muncitor. Este un atacant cu fizic foarte bun și nu prea sunt din ăștia în România care să te ajute pe partea asta (n.r. - fizică)”, a completat Alexandru Musi.

În acest sezon, Atanas Trică a jucat în 14 meciuri pentru U Cluj și a marcat un singur gol.

150.000 de euro
este cota de piață a lui Atanas Trică, potrivit Transfermarkt

dinamo liga 1 catalin cirjan atanas trica Alexandru Musi
