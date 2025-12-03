„Avem viitor!” Una dintre cele mai bune handbaliste din istorie crede că România poate bate Ungaria : „Le trebuie două lucruri” +6 foto
Carmen Amariei. Foto: Sport Pictures
Handbal

„Avem viitor!" Una dintre cele mai bune handbaliste din istorie crede că România poate bate Ungaria: „Le trebuie două lucruri"

  • Carmen Amariei, 47 de ani, a fost plăcut surprinsă de jocul etalat de naționala României în înfrângerea, 31-39, din partida cu Danemarca.
  • Amariei crede că jocul combinativ de la 9 metri poate fi arma naționalei noastre în meciul cu Ungaria.

Carmen Amariei e una dintre cele mai bune jucătoare din istoria României. Fosta handbalistă a fost introdusă în Hall of Fame-ul acestui sport în 2024, iar viața ei a continuat să graviteze în jurul acestui joc.

Amariei a oferit un interviu pentru GOLAZO.ro în care a comentat plusurile și minusurile pe care România le-a arătat în partida pierdută cu Danemarca, referindu-se și la jucătoarele care au impresionat-o, dar și la partida pe care tricolorele o vor disputa împotriva Ungaria.

Amariei: „Avem viitor, asta-mi place!”

Cum vi s-a părut, per total, evoluția României din partida cu Danemarca? Am avut o primă repriză, plus primele cinci din a doua, foarte bune.

Da, așa este și cu asta trebuie să rămânem pentru partida cu Ungaria. Am văzut, poate după ceva timp, dăruire din partea fetelor. Avem jucătoare care pun suflet în ceea ce fac. Au și valoare, chiar dacă mai și greșesc uneori. Avem viitor, asta îmi place foarte mult. Că putem spune asta.

Scorul e cumva înșelător dacă ne gândim la faptul că diferența s-a făcut, din minutul 37, pe câteva greșeli personale?

Categoric, rezultatul final nu relevă diferența de valoare dintre cele două echipe. Adică eu consider că le-am pus foarte multe probleme. Chiar unele cum nu credeam că pot să facă fetele noastre. Ele ne-au arătat că dorința, curajul și disciplina pe care o respectă... cu toate aceste atribute pot să realizeze niște lucruri fantastic de frumoase.

Apoi, sigur, Danemarca are în componență handbaliste care au multă experiență la acest nivel. Iar rezistența lor la presiunea unor astfel de competiții, cu mare încărcătură psihică, e alta decât a jucătoarelor noastre.

Ochiul meu de nespecialist mă face să cred că și viteza jocului echipei noastre, peste ce am observat în ultimul timp, a atras după ea aceste erori personale.

Exact așa s-a întâmplat. Am jucat un handbal modern, un handbal în viteză, așa cum se joacă de câțiva ani încoace în Europa. Și am mai remarcat ceva la fetele noastre, foarte important. Faptul că nu au cedat, nu au cedat pe tot parcursul meciului. Da, au fost niște erori. Asta pentru că jocul în viteză te provoacă să iei decizia foarte repede și clar că atunci apar și greșelile.

2
Ligi ale Campionilor a câștigat Carmen Amariei, ambele cu daneze de la Slagelse

Carmen Amariei: „Nu e o problemă”

Doamna Amariei, acest joc în viteză vine și ca urmare a faptului că România nu se mai bazează pe o singură jucătoare, cea de la care să aștepte rezolvări?

Nu aș dori să comentez asta, dar vă pot spune altceva. Cred că viteza de joc a naționalei noastre se datorează faptului că la linia de 9 metri jucăm cu minim doi centri, dacă nu chiar cu trei centri uneori.

Fetele, alături de Ostase (n.r. - pivotul României), care-și alege foarte bine pozițiile în teren și le oferă soluții, au timing-ul bun și când combină rapid se vede frumusețea acestui joc. Asta mă bucură cel mai mult, că încercăm și reușim de multe ori să jucăm un handbal modern. Sper ca ele să fie sprijine în acest demers, alături de întreg staff-ul.

Bun, combinăm mai rapid cu trei centri la linia de 9 metri, dar nemaiavând interi aruncăm mai puțin la poartă de acolo, nu?

O avem pe Sorina Grozav, care a făcut un meci foarte bun aseară, pe Rebeca Necula, care are acele aruncări surprinzătoare de pe picioare, pe Alicia Gogârlă... Dar chiar dacă aruncăm mai puțin de la 9 metri, nu e o problemă. Pentru că nici Danemarca, de exemplu, nu a folosit această strategie.

Hansen și celelalte încercau foarte mult să înscrie din pătrunderi. Pentru că acest joc în viteză, atunci când e executat corect, îți oferă spațiile de care ai nevoie pentru a pătrunde, pentru a intra între adversare, cum zicem noi, pe culoare.

Am avut, în prima repriză, o evoluție de excepție și a portăriței Elena Șerban, pe lângă cea a Sorinei Grozav. Apoi s-a accidentat la genunchi. E o pierdere importantă pentru România?

Intrase foarte bine în poartă și a scos mingi multe. Nu știam acest detaliu (n.r. - că s-a accidentat la genunchi). Îmi pare foarte rău. Accidentările la genunchi nu sunt cele mai simple. Dar sper să nu fie nimic grav. Din păcate, la turnee de această anvergură, unde se joacă la mare intensitate, se întâmplă și accidentări.

Amariei: „Cu Ungaria nu va fi la fel de greu!”

Mâine avem Ungaria. Meciul decisiv, cel mai probabil, pentru accederea în sferturile de finală ale Mondialului. Ce ați văzut până acum la fetele noastre vă oferă speranțe într-un rezultat favorabil?

Cred că fetele noastre au capacitatea necesară de a câștiga. Și valoarea. Le trebuie două lucruri. Să aibă încredere în ele, să intre pe teren cu ideea că pot câștiga. Și trebuie să rămână unite pentru că au început acest Mondial foarte, foarte unite. Acest spirit de echipă, care am văzut că le definește, le poate propulsa în sferturi. Iar meciul cu Ungaria nu va fi un meci ușor, dar nici, cred eu, nici la fel de greu cum a fost cel de aseară, cu Danemarca.

Asta pentru că Ungaria pare că nu mai e la nivelul anului 2024, când a cucerit bronzul european?

Poate și asta, dar eu tot timpul mi-am privit propria-mi echipă. Naționala noastră a jucat, de la meci la meci, tot mai bine. Și cred că asta e nevoie să facă la meciul de mâine. Să depășească evoluția din meciul cu Danemarca și cu siguranță atunci meciul de mâine o să ni-l facem destul de ușor. Dacă va merge la fel de repede jocul la linia de 9 metri și jocul cu pivotul, atunci putem câștiga. Hai, România!

Când va juca România

România evoluează miercuri, împotriva cu Ungaria, de la ora 19:00, în primul meci din Grupa Principală. Apoi vineri, ora 16.30, cu Senegal, iar duminică e programat ultima partidă, cu Elveția (ora 19:00).

Intrată cu două puncte în Grupa Principală, România are nevoie de un parcurs perfect, adică trei victorii, pentru a spera la calificarea în sferturile de finală, unde ajung primele două clasate din fiecare grupă principală.

FOTO. Danemarca - România

Danemarca - România (meci), în ultima partidă a grupei preliminare de la CM 2025. Foto: Sportpictures
Danemarca - România (meci), în ultima partidă a grupei preliminare de la CM 2025. Foto: Sportpictures

Galerie foto (6 imagini)

Danemarca - România (meci), în ultima partidă a grupei preliminare de la CM 2025. Foto: Sportpictures Danemarca - România (meci), în ultima partidă a grupei preliminare de la CM 2025. Foto: Sportpictures Danemarca - România (meci), în ultima partidă a grupei preliminare de la CM 2025. Foto: Sportpictures Danemarca - România (meci), în ultima partidă a grupei preliminare de la CM 2025. Foto: Sportpictures Danemarca - România (meci), în ultima partidă a grupei preliminare de la CM 2025. Foto: Sportpictures
+6 Foto
labels.photo-gallery

