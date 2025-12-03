Mai joacă Musi anul acesta? Explicații înainte de meciul cu FCSB + Ce spune despre polemica iscată la națională: „Trebuie să fii nebun”

Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul lui Dinamo, a explicat care sunt șansele să joace în derby-ul cu FCSB, dar și în celelalte partide din Liga 1 de anul acesta.

FCSB - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Alexandru Musi a vorbit și despre accidentarea suferită la naționala U21 din luna noiembrie, înaintea duelului pierdut cu reprezentativa similară a Finlandei, scor 0-2.

Alexandru Musi, despre derby-ul cu FCSB: „Nu mai am nicio durere”

Aflat încă în perioada de recuperare după ce a suferit o leziune musculară, Alexandru Musi a explicat că este foarte riscant să joace împotriva fostei sale echipe.

„Din ce am înțeles, refacerea a evoluat foarte repede și foarte bine. Nu mai am absolut nicio durere, dar să joc cu FCSB cred că este foarte riscant ”, a spus Alexandru Musi într-un interviu pentru 48TV.

Alexandru Musi a fost transferat de Dinamo de la FCSB în această vară. Campioana României l-a luat la schimb pe Dennis Politic și i-a mai achitat formației din „Ștefan cel Mare” și suma de un milion de euro.

Întrebat dacă sunt șanse să joace în ultimele două partide ale lui Dinamo din acest an, cu Metaloglobus și UTA Arad, Musi a spus:

„Da, dacă planul iese bine cu ce avem noi de făcut, cu preparatorii și ce am eu de făcut, o să mai fac un RMN săptămâna viitoare și dacă o să fie OK, eu zic că sunt șanse să mă vedeți pe teren . Orice se poate întâmpla”.

Când va juca Dinamo ultimele meciuri din acest an:

Dinamo - Metaloglobus, duminică, 14 decembrie, de la ora 17:45, în etapa 20

UTA Arad - Dinamo, sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 20:00, în etapa 21

17 meciuri și 5 goluri a reușit Alexandru Musi în acest sezon

Musi, despre accidentarea de la națională: „Nu vreau să intru în polemici”

Înaintea duelului cu Finlanda U21 din noiembrie, Alexandru Musi a acuzat mai multe dureri, dar staff-ul naționalei a ignorat semnalele jucătorului. În cele din urmă, acesta a suferit o leziune musculară și nu a mai putut juca.

Alexandru Musi a povestit ce s-a întâmplat atunci:

„După am plecat la lot, a doua zi (n.r. - după meciul cu Csikszereda de pe 8 noiembrie). Prima zi am făcut refacere și a doua zi, la lot, ne-am antrenat pe sintetic. În Finlanda se juca pe sintetic.

Am ajuns acolo, la Buftea, și când am făcut antrenamentul, am băgat un sprint și am simțit ceva.

Doctorii de acolo mi-au făcut un eco (n.r. - Ecograf), mi-au transmis că nu este nimic rupt, că nu este nimic întins, este doar o suprasolicitare. A treia zi am plecat spre Finlanda.

A patra am încercat să fac acolo (n.r. antrenamentul), în Finlanda, și tot mă ținea. Și a cincea n-am jucat, n-am jucat meciul. N-am putut, dacă nu m-am antrenat deloc nu avea cum să mă bage.

Și mi-au spus că mă lasă să mă refac pentru Spania. Au trecut zilele astea, am ajuns după la Sibiu, după meciul cu Finlanda. Am făcut un antrenament ușor de refacere după meci cu băieții.

A fost mai OK. Al doilea antrenament, la Sibiu, a fost mai bine. Al treilea tot așa, mai bine, și al patrulea, înainte de meci puteam să fac antrenamentul, și la un șut am simțit un pic mai tare (n.r. - disconfort)”, a mai spus Alexandru Musi.

Jucătorul lui Dinamo a vorbit și despre staff-ul naționalei, care a ignorat semnele lui despre o potențială accidentare.

„Da, le-am spus că mă doare. Nu știu, acum fiecare om poate să-și dea cu părerea. Poate cei de acolo nu m-au crezut, au zis că nu vreau să joc, dar nu vreau să intru în polemici. Pe mine m-a durut. Asta am simțit. Și pur și simplu n-am jucat”.

Trebuie să fii nebun ca să nu vrei să joci la națională Alexandru Musi, jucător Dinamo

Pentru Dinamo urmează meciul cu Farul Constanța de miercuri, de la ora 18:30, din etapa a doua a Cupei României. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Musi în meciul Dinamo - FCSB 4-3 , din etapa a 4-a

