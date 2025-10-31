Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alexandru Musi (21 de ani) a vorbit despre golul său anulat din partida de pe Arena Națională.

Dinamo a reușit o remontada de excepție în fața CFR-ului. În minutul 88, clujenii conduceau cu 1-0 grație golului marcat de Emerllahu (min. 69). „Câinii” au revenit și au înscris prin Karamoko (min. 90) și Soro (min. 90+1).

Alexandru Musi a înscris în minutul 52, cu capul la colțul lung, din centrarea lui Armstrong, dar reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Dinamo - CFR Cluj 2-1 . Alexandru Musi: „Trebuie să merg pe la biserică”

La finalul partidei, jucătorul lui Dinamo a vorbit despre ghinionul pe care îl are în relația cu sistemul VAR.

„ E al treilea gol anulat sezonul ăsta, nu știu ce trebuie să mai fac, cred că trebuie să mai merg pe la biserică . Dar mă bucur că reușesc să marchez”, a spus Alexandru Musi la Prima Sport.

Jucătorul venit de la FCSB a vorbit și despre ratarea imensă a lui Emerllahu din minutul 36.

„Se întâmplă în fotbal, l-au ratat și jucători mai mari, dar știm toți că este un jucător bun și, din păcate și din noroc pentru noi, el a ratat acolo”, a completat Musi.

Alexandru Musi, despre reușita lui Soro: „Nu mai simțeam nimic”

Alexandru Musi a ieșit de pe teren în minutul 80, fiind înlocuit de Caragea. Acesta a vorbit despre ce a trăit în momentul golului victoriei marcat de Soro în minutul 90+1.

„De vis. Când am văzut că a marcat Soro, nu știu, am alergat, nu mai simțeam nimic. Pur și simplu alergam așa și eram fericit.

Mă bucur pentru Soro. Știu cât muncește la antrenamente, știu ce băiat este și chiar îi ziceam că o să vină și rândul lui, o să vină șansa asta. Mă bucur foarte mut pentru el”.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Soro

