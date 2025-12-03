A leșinat în timp ce era live la TV FOTO. Unei jurnaliste i s-a făcut rău! Colegii au prins-o, iar  cameramanul a mutat imediat cadrul +4 foto
Laura Woods FOTO: IMAGO
Fotbal feminin

A leșinat în timp ce era live la TV FOTO. Unei jurnaliste i s-a făcut rău! Colegii au prins-o, iar cameramanul a mutat imediat cadrul

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 09:40
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 09:46
  • Laura Woods (38 de ani), reporter la televiziunea britanică ITV, a leșinat în direct înainte de amicalul Anglia - Ghana, scor 1-0.
  • Jurnalista a postat, ulterior, un mesaj pe rețelele de socializare prin care anunța că este în afara oricărui pericol.

Momente de panică înainte de amicalul între naționelele feminine ale Angliei și Ghanei.

În direct la ITV, jurnalista Laura Woods a leșinat în timp ce era pe teren alături de Ian Wright, legenda lui Arsenal, și Anita Asante, jucătoare din Hall of Fame-ul fotbalului feminin din Anglia.

A leșinat în timp ce era live la TV

În timp ce Wright analiza meciul, Woods și-a pierdut cunoștința și s-a prăbușit. Fostul atacant al lui Arsenal a reacționat rapid și a prins-o în brațe înainte ca aceasta să se lovească de pupitrul plasat la marginea terenului și să cadă pe gazon.

Camerele au fost și ele mutate pe zonele ocupate de spectatori, iar ITV a introdus rapid un calup de publicitate.

Galerie foto (4 imagini)

Laura Woods a leșinat în direct la TV, înainte de Anglia - Ghana 1-0 (FOTO: Capturi - ITV) Laura Woods a leșinat în direct la TV, înainte de Anglia - Ghana 1-0 (FOTO: Capturi - ITV) Laura Woods a leșinat în direct la TV, înainte de Anglia - Ghana 1-0 (FOTO: Capturi - ITV) Laura Woods a leșinat în direct la TV, înainte de Anglia - Ghana 1-0 (FOTO: Capturi - ITV)
+4 Foto
labels.photo-gallery

Katie Shanahan a înlocuit-o pe Laura Woods și, în momentul reluării transmisiunii live, a spus: „După cum probabil ați observat, nu o avem pe minunata Laura Woods. S-a îmbolnăvit, dar este pe mâini foarte bune”, conform thesun.co.uk.

Starea de sănătate a Laurei Woods s-a îmbunătățit

La scurt timp după incident, logodnicul Laurei Woods i-a liniștit pe urmăritorii jurnalistei, oferind detalii îmbucurătoare despre starea sa de sănătate.

Laura este bine și cu oamenii potriviți. Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre amabile”, a scris Adam Collard pe social media.

Laura a revenit și ea cu un mesaj: „Doamne... A fost un pic ciudat. Îmi pare rău că v-am îngrijorat pe toți, sunt bine.

Minunații paramedici mi-au spus că este probabil vorba de un virus. Am nevoie doar de un pic de odihnă și rehidratare. Mi-e foarte rușine că s-a întâmplat în direct, la TV, dar le mulțumesc colegilor de la ITV care au avut grijă de mine. Și lui Wrighty ( n.r. Ian Wright) și Neets, pentru că m-au prins. Îmi pare rău din nou”.

anglia ghana fotbal feminin laura woods
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share