Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”

Dinamoviștii negociază cu trei dintre cei mai importanți jucători din lot, în vederea prelungirii contractelor care expiră vara viitoare

Din ianuarie 2026, aceștia pot semna cu orice echipă

„Câinii” au și oferte pentru unii jucători de bază, însă vor să-i păstreze cât mai mult timp la club.

Boateng, Gnahore și Milanov, spre finalul contractelor

„Sunt câțiva jucători care își termină contractele în vară. Cu unii am început să negociem, cu alții e mai dificil.

Boateng și Gnahore, dintre cei care sunt importanți, Milanov (n.r. – își termină contractele). Avem strategiile noastre!

Sunt grele negocierile. Sunt șanse realiste ca Boateng și Gnahore să rămână, dar asta depinde foarte mult de ce vom face în viitor.

Trendul ascendent și potențialul calificării în cupele europene contează mult la negocieri”, a spus președintele dinamovist Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.

Mă simt foarte confortabil, foarte bine, la Dinamo. E ca o familie. Sunt aici de aproape doi ani. Dacă voi rămâne şi de la vara anului viitor voi fi mai mult decât fericit, dar nu depinde doar de mine. Nu pot nega că ar fi o motivație în plus dacă am juca în cupele europene Eddy Gnahore, mijlocaș Dinamo

Andrei Nicolescu: „Nu suntem disperați să vindem nimic”

După ce s-a vorbit de o ofertă de 3 milioane de euro pentru Cîrjan, un alt titular trezește interesul cluburilor de afară: fundașul central Nikita Stoinov.

„Deja impresarii au venit din nou să discutăm, sunt niște discuții dar, mă rog, cred că și el trebuie să rămână și să crească.

Deja sunt oferte pentru el. (n.r. veți încerca să-l țineți?) Sută la sută. Contractul e pe patru ani.

Nu suntem disperați să vindem nimic, chiar dacă e al treilea an în care suntem în deficit operațional și clubul ar avea nevoie de resurse suplimentare”, a spus Nicolescu pentru sursa citată.

Sunt foarte fericit să joc la Dinamo. Mă simt ca într-o familie aici, sunt fericit la club, cu colegii, fanii, toată lumea. Clubul știe care e valoarea mea, vom vedea ce aduce viitorul, poate semnez un nou contract. Mai am 6 luni, vreau să luăm titlul și să câștigăm Cupa Kennedy Boateng, fundaș Dinamo

