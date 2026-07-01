Reuniți în Grecia  Primul transfer reușit de  Charalambous la Levadiakos vine de la FCSB!

Levadiakos, noua echipă a lui Elias Charalambous (45 de ani), l-a prezentat, miercuri, pe Alexandru Pantea (22 de ani).

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Fundașul dreapta a fost împrumutat de FCSB la echipa care a încheiat pe locul 6 în Grecia în stagiunea recent încheiată.

Levadiakos l-a prezentat pe Alexandru Pantea

La noua sa echipă, Pantea va purta tricoul cu numărul 2. Levadiakos are și opțiunea de a-l cumpăra definitiv pe apărătorul român.

„Levadiakos anunță transferul fotbalistului Alexandru Pantea.

Fundașul dreapta român se alătură echipei noastre sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare, de la FCSB.

Născut la 11 septembrie 2003, la București, Pantea a evoluat pentru toate reprezentativele de juniori și tineret ale României.

Este un produs al academiei FCSB, club alături de care a câștigat de două ori titlul de campion al României (2024 și 2025), precum și două Supercupe ale României în aceiași ani.

Îi urăm bun venit la Levadiakos, îi dorim multă sănătate și cât mai multe succese!”, a scris clubul grec pe Facebook.

Formația elenă a fost nevoită să se întărească pe flancul drept, după ce titularul incontestabil al echipei, Triantafyllos Tsapras (24 de ani), a fost transferat de rivala Panathinaikos.

Astfel, Pantea va lucra din nou cu Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB sub comanda căruia a jucat 71 de meciuri.

La Levadiakos, fundașul dreapta român ar urma să colaboreze și cu Mihai Pintilii, care a acceptat să facă parte din staff-ul cipriotului.

700.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Pantea, conform Transfermarkt

Crescut de academia celor de la FCSB, Alexandru Pantea a mai jucat la Hermannstadt, sub formă de împrumut, în sezonul 2021/2022.

În tricoul sibienilor a jucat 30 de meciuri, în care a reușit 2 pase decisive.

În schimb, pentru FCSB, Pantea a bifat nu mai puțin de 104 prezențe și și-a trecut în cont 6 pase de gol.

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