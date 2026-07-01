Datorii de 1,4 milioane de euro ANAF i-a retras eșalonarea, a reluat executarea silită, iar clubul a cerut intrarea în insolvență
Unirea Slobozia a intrat în insolvență pe fondul datoriilor către ANAF (foto: Sport Pictures)
Liga 2

Datorii de 1,4 milioane de euro ANAF i-a retras eșalonarea, a reluat executarea silită, iar clubul a cerut intrarea în insolvență

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 18:26
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 09:32
  • Motivarea Tribunalului Ialomița dezvăluie cauzele care au împins Unirea Slobozia în insolvență.
  • Ialomițenii anunță că își propun să reconstruiască echipa în Liga 2, cu obiectivul declarat al revenirii în Superliga în următorii ani.
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La doar câteva săptămâni după ce a retrogradat din Liga 1 la finalul sezonului 2025-2026, Unirea Slobozia a intrat în insolvență.

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Unirea Slobozia a intrat în insolvență cu datorii de aproape 1,4 milioane de euro

Motivarea publicată recent în Buletinul Procedurilor de Insolvență dezvăluie în detaliu situația financiară care a dus clubul în această stare.

Documentele depuse la instanță de gruparea ialomițeană arată că, la sfârșitul lunii mai 2026, AFC Unirea Slobozia acumulase datorii totale de 6.884.729,72 lei, aproximativ 1.376.945 de euro, defalcate astfel:

  • Bugetul de stat - 2.643.316,23 lei (circa 528.663 de euro)
  • Furnizori - 4.241.413,49 lei. (circa 848.282 de euro)

În cererea adresată instanței, conducerea clubului ialomițean a susținut că patrimoniul se confruntă cu „un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidități”, iar fondurile disponibile nu mai permit plata obligațiilor exigibile către creditorii bugetari și chirografari.

ANAF a retras eșalonarea și a reluat executarea silită

Unul dintre elementele care au agravat situația financiară a fostei prim-divizionarei a fost pierderea facilității acordate de ANAF.

La 28 ianuarie 2026, Fiscul aprobase o eșalonare pe șase luni pentru obligații fiscale restante în valoare de 140.299 lei, măsură menținută și în luna aprilie.

Însă, prin decizia din 10 iunie 2026, ANAF a constatat pierderea valabilității eșalonării.

Consecința a fost repunerea tuturor obligațiilor fiscale la scadențele inițiale și reluarea executării silite, aspect invocat de club ca unul dintre motivele care au determinat solicitarea deschiderii procedurii de insolvență.

Facturi restante către agenți, transport și furnizori

Pentru a demonstra existența stării de insolvență, Unirea Slobozia a anexat și mai multe facturi neachitate, toate restante de peste 60 de zile.

Printre acestea se regăsesc:

  • o factură emisă de JESA SPORT AGENCY SRL, în valoare de 166.123 lei, din care mai rămăseseră de achitat 158.262 lei;
  • o factură emisă de RECOSPORT TRAVEL SRL, în valoare de 176.992,40 lei, din care soldul restant era de 61.992,40 lei;
  • o factură emisă de ADMET SRL, în valoare de 94.663,53 lei, rămasă integral neachitată.

Unirea Slobozia speră să se reorganizeze și să revină în Liga 1

În cererea adresată Tribunalului Ialomița, conducerea Asociației Fotbal Club „Unirea 04 Slobozia” a precizat că intenționează să depună un plan de reorganizare și a solicitat păstrarea dreptului de administrare.

Judecătorul-sindic a apreciat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență.

La scurt timp după deschiderea procedurii de insolvență, Unirea Slobozia a transmis că măsura reprezintă o soluție pentru redresarea clubului.

„În acest moment începe o nouă etapă pentru AFC Unirea 04 Slobozia, un nou proces de construcție, la finalul căruia ne dorim să reajungem acolo unde am fost în ultimii doi ani.

Activitatea Clubului de Fotbal Unirea Slobozia nu va înceta.

Ne propunem, în perioada următoare, să rămânem o echipă competitivă la nivelul din Liga 2, iar pentru îndeplinirea acestui obiectiv, intrarea în procedura generală a insolvenței a reprezentat soluția pentru salvarea unui efort de aproximativ cinci ani și nu se confundă cu procedura falimentului.

Această situație nu este una izolată în România. Mai multe cluburi mari sau importante au trecut sau trec prin insolvență”, se arată într-un comunicat remis Unirea Slobozia.

Ilie Poenaru, noul antrenor al Unirii Slobozia

În paralel cu procedura de insolvență, Unirea Slobozia încearcă să își reorganizeze și activitatea sportivă.

Primul pas a fost schimbarea antrenorului, după despărțirea de Claudiu Niculescu, tehnicianul care a condus echipa în ultima parte a campionatului trecut, încheiat cu retrogradarea din Liga 1.

Conducerea l-a numit în funcția de antrenor principal pe Ilie Poenaru, cel care are misiunea de a reconstrui echipa pentru sezonul de Liga 2.

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