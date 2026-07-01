Campionatul Mondial din acest an a ajuns în faza șaisprezecimilor. Până acum, turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada a făcut deja mai multe „victime”.

6 selecționeri au părăsit banca tehnică a naționalelor pe care le antrenau, după ce au fost eliminate, iar alți doi se află pe „lista neagră”.

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Tunisia a fost prima națională care și-a demis selecționerul, după înfrângerea drastică suferită chiar în prima etapă a grupelor cu Suedia, scor 1-5, în grupa F.

Sabri Lamouchi (54 de ani) a fost înlocuit pe banca tehnică de Herve Renard (57 de ani), însă nici acesta nu a reușit să redreseze naționala africană. Tunisia a fost singura reprezentantă a Africii care nu a trecut de faza grupelor.

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Și Scoția a rămas fără tehnician după ce a fost eliminată de la CM 2026. Steve Clarke (62 de ani), cel care a antrenat naționala britanică în ultimii 7 ani, a ales să demisioneze, deși semnase prelungirea contractului în urmă cu o lună.

Hong Myung-bo (57 de ani), selecționerul Coreei de Sud, și-a dat demisia după performanța sub așteptări de la Mondial și după ce a primit un val din critici. Drumul asiaticilor la turneul final s-a oprit tot în faza grupelor.

În ceea ce îl privește pe Marcelo Bielsa (70 de ani), acesta a părăsit reprezentativa Uruguayului, după ce a obținut doar 2 puncte în grupe.

În această situație se află și Ronald Koeman (63 de ani), care a anunțat Federația Olandeză de Fotbal (KNVB) că nu-și va prelungi contractul, după eliminarea din 16-imi, 1-1 și 2-3 cu Maroc la penalty-uri.

Ultima „victimă” a CM 2026 este Sebastian Beccacece (45 de ani), care s-a despărțit de naționala Ecuadorului după înfrângerea din 16-imi, 0-2 cu Mexic.

Vincenzo Montella și Julian Nagelsmann, următorii pe listă

Turcia a fost una dintre surprizele negative de la acest Mondial. Naționala pregătită de Vincenzo Montella (52 de ani) a fost eliminată încă din faza grupelor.

Turcii au pierdut meciurile cu Australia (0-2) și Paraguay (0-1), au învins SUA (3-2), însă s-au clasat pe ultimul loc în grupa D.

Astfel, Montella ar fi foarte aproape să părăsească banca Turciei, după trei ani de colaborare, anunță mundodeportivo.com.

Situația lui Julian Nagelsmann (38 de ani) nu ar fi nici ea foarte bună. Acesta refuză să-și dea demisia după înfrângerea rușinoasă a Germaniei cu Paraguay, 1-1 și 3-4 la penaltyuri, în 16-imile CM 2026.

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