„Blănuță nu a înțeles asta” Ce a spus antrenorul lui Dinamo Kiev despre atacantul român și despre scandalul mesajelor proruse în plin război

Vladislav Blănuță (24 de ani) a încheiat sezonul la Dinamo Kiev și este posibil să fie singura sa stagiune în Ucraina.

Cel care i-a fost antrenor când a venit la echipa kieveană îl descrie pe atacant, intrat în conflict cu fanii din prima clipă.

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Transferul lui Vladislav Blănuță, de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, semnat pe 2 septembrie, a intrat din primele zile pe o traiectorie furtunoasă.

Când au aflat că atacantul postase în trecut mesaje proruse în plin război cu Ucraina, ultrașii kieveni au cerut rezilierea contractului și l-au amenințat cu moartea.

Antrenorul Shovkovskyi, despre Blănuță: „E unul de-ai noștri”

Vârful în vârstă de 24 de ani a rămas la alb-albaștri, dar a jucat foarte puțin, deși OIeksandr Shovkovskyi, antrenorul echipei la acea vreme, a încercat să-l ajute în prima parte a sezonului.

La debut, pe 13 septembrie, Shovkovskyi l-a încurajat când a intrat și a declarat atunci: „Blănuță e unul de-ai noștri!”. L-a apărat în conflictul cu ultrașii.

După înlocuirea acestuia cu Igor Kostyuk, internaționalul român U21 a mai prins doar patru minute în finalul partidei cu LNZ (0-0), pe 9 mai.

11 meciuri a jucat Vladislav Blănuță în toate competițiile la Dinamo Kiev, marcând un gol în Conference League. A fost pe teren 307 minute, 28 în medie pe meci

Shovkovskyi: „Transferul lui Blănuță a fost o greșeală”

Chiar dacă a apărut atât de puțin în echipă, rămâne cu un trofeu după această stagiune: Cupa Ucrainei. Singura sa întâlnire completă, de 90 de minute, a fost în turul 1, la 2-1 cu Oleksandriya, când și-a dat autogol.

Shovkovskyi a fost doi ani antrenorul lui Dinamo Kiev (noiembrie 2023-noiembrie 2025). Foto: Imago

Primul său tehnician în Ucraina a vorbit despre el într-un interviu pentru canalul de YouTube PC, redat și de site-ul local Tribuna.

„A fost o greșeală. A venit după începutul sezonului, nu s-a antrenat cu noi înainte și nu a înțeles organizarea echipei. În plus, ar mai trebui să existe și o perioadă de adaptare…”, a explicat Shovkovskyi, fost mare portar al naționalei ucrainene.

Nu orice transfer este reușit. I-am văzut calitățile. Blănuță era deseori titular la echipa de la care a venit. Oleksandr Shovkovskyi, fost antrenor Dinamo Kiev

Shovkovskyi spune că Blănuță era mai bun la antrenamente decât golgheterul echipei

Legat de scandalul cu mesajele proruse, Shovkovskyi a spus: „Îmi amintesc acele momente. Am subliniat atunci că ar fi trebuit să studiem mai atent rețelele sociale și nu doar paginile lui, ci și ale apropiaților săi”.

Blănuță, la antrenament cu Dinamo Kiev. Foto: Instagram

Antrenorul are însă îndoieli: „Dacă te uiți în detaliu la ce și cum a fost spus, poți pune o mulțime de întrebări, dacă este corect…”.

Shovkovskyi nu a ascuns că, în timpul pregătirii, Blănuță avea performanțe mai bune decât Ponomarenko, 20 de ani, golgheterul lui Dinamo Kiev în retur.

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