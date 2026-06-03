„Blănuță nu a înțeles asta” Ce a spus antrenorul lui Dinamo Kiev despre atacantul român și despre scandalul mesajelor proruse în plin război +13 foto
Blănuță a avut un an foarte complicat la Dinamo Kiev. Foto: Imago
Stranieri

„Blănuță nu a înțeles asta” Ce a spus antrenorul lui Dinamo Kiev despre atacantul român și despre scandalul mesajelor proruse în plin război

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 14:56
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 14:56
  • Vladislav Blănuță (24 de ani) a încheiat sezonul la Dinamo Kiev și este posibil să fie singura sa stagiune în Ucraina. 
  • Cel care i-a fost antrenor când a venit la echipa kieveană îl descrie pe atacant, intrat în conflict cu fanii din prima clipă. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Transferul lui Vladislav Blănuță, de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, semnat pe 2 septembrie, a intrat din primele zile pe o traiectorie furtunoasă.

Când au aflat că atacantul postase în trecut mesaje proruse în plin război cu Ucraina, ultrașii kieveni au cerut rezilierea contractului și l-au amenințat cu moartea.

Ce pregătesc galezii în Ghencea! FOTO. Jucătorii lui Bellamy vor avea la amicalul din România o imagine unică în lume. Eroarea devenită superstiție
Citește și
Ce pregătesc galezii în Ghencea! FOTO. Jucătorii lui Bellamy vor avea la amicalul din România o imagine unică în lume. Eroarea devenită superstiție
Citește mai mult
Ce pregătesc galezii în Ghencea! FOTO. Jucătorii lui Bellamy vor avea la amicalul din România o imagine unică în lume. Eroarea devenită superstiție

Antrenorul Shovkovskyi, despre Blănuță: „E unul de-ai noștri”

Vârful în vârstă de 24 de ani a rămas la alb-albaștri, dar a jucat foarte puțin, deși OIeksandr Shovkovskyi, antrenorul echipei la acea vreme, a încercat să-l ajute în prima parte a sezonului.

La debut, pe 13 septembrie, Shovkovskyi l-a încurajat când a intrat și a declarat atunci: „Blănuță e unul de-ai noștri!”. L-a apărat în conflictul cu ultrașii.

Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina
Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina

Galerie foto (13 imagini)

Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Foto: capturi TV Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina
+13 Foto
labels.photo-gallery

După înlocuirea acestuia cu Igor Kostyuk, internaționalul român U21 a mai prins doar patru minute în finalul partidei cu LNZ (0-0), pe 9 mai.

11 meciuri
a jucat Vladislav Blănuță în toate competițiile la Dinamo Kiev, marcând un gol în Conference League. A fost pe teren 307 minute, 28 în medie pe meci

Shovkovskyi: „Transferul lui Blănuță a fost o greșeală”

Chiar dacă a apărut atât de puțin în echipă, rămâne cu un trofeu după această stagiune: Cupa Ucrainei. Singura sa întâlnire completă, de 90 de minute, a fost în turul 1, la 2-1 cu Oleksandriya, când și-a dat autogol

Shovkovskyi a fost doi ani antrenorul lui Dinamo Kiev (noiembrie 2023-noiembrie 2025). Foto: Imago Shovkovskyi a fost doi ani antrenorul lui Dinamo Kiev (noiembrie 2023-noiembrie 2025). Foto: Imago
Shovkovskyi a fost doi ani antrenorul lui Dinamo Kiev (noiembrie 2023-noiembrie 2025). Foto: Imago

Primul său tehnician în Ucraina a vorbit despre el într-un interviu pentru canalul de YouTube PC, redat și de site-ul local Tribuna.

„A fost o greșeală. A venit după începutul sezonului, nu s-a antrenat cu noi înainte și nu a înțeles organizarea echipei. În plus, ar mai trebui să existe și o perioadă de adaptare…”, a explicat Shovkovskyi, fost mare portar al naționalei ucrainene.

Nu orice transfer este reușit. I-am văzut calitățile. Blănuță era deseori titular la echipa de la care a venit. Oleksandr Shovkovskyi, fost antrenor Dinamo Kiev

Shovkovskyi spune că Blănuță era mai bun la antrenamente decât golgheterul echipei

Legat de scandalul cu mesajele proruse, Shovkovskyi a spus: „Îmi amintesc acele momente. Am subliniat atunci că ar fi trebuit să studiem mai atent rețelele sociale și nu doar paginile lui, ci și ale apropiaților săi”.

Blănuță, la antrenament cu Dinamo Kiev. Foto: Instagram Blănuță, la antrenament cu Dinamo Kiev. Foto: Instagram
Blănuță, la antrenament cu Dinamo Kiev. Foto: Instagram

Antrenorul are însă îndoieli: „Dacă te uiți în detaliu la ce și cum a fost spus, poți pune o mulțime de întrebări, dacă este corect…”.

Shovkovskyi nu a ascuns că, în timpul pregătirii, Blănuță avea performanțe mai bune decât Ponomarenko, 20 de ani, golgheterul lui Dinamo Kiev în retur.

Citește și

Liverpool are antrenor! Clubul englez a ajuns la un acord. Va avea primul tehnician spaniol după 16 ani
Campionate
11:16
Liverpool are antrenor! Clubul englez a ajuns la un acord. Va avea primul tehnician spaniol după 16 ani
Citește mai mult
Liverpool are antrenor! Clubul englez a ajuns la un acord. Va avea primul tehnician spaniol după 16 ani
 „Am fost la 5 secunde de moarte” Rinat Ahmetov, tulburător, despre Lucescu, război, atentate, Ucraina și Shakhtar
Diverse
11:54
„Am fost la 5 secunde de moarte” Rinat Ahmetov, tulburător, despre Lucescu, război, atentate, Ucraina și Shakhtar
Citește mai mult
 „Am fost la 5 secunde de moarte” Rinat Ahmetov, tulburător, despre Lucescu, război, atentate, Ucraina și Shakhtar

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
Dinamo Kiev ucraina Vladislav Blănuță Oleksandr Shovkovskyi
Știrile zilei din sport
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Stranieri
03.06
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Citește mai mult
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Tenis
03.06
„Decizia retragerii e neschimbată” Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Citește mai mult
„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Superliga
03.06
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Citește mai mult
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”
Tenis
03.06
Liderul mondial, out de la Roland Garros Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider: „Vreau să renunț la tenis!”
Citește mai mult
Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:42
Dan Udrea Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Dan Udrea Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
09:29
„Chivu nu e antrenor român” Răzvan Lucescu, afirmație neașteptată despre tehnicianul lui Inter
„Chivu nu e antrenor român” Răzvan Lucescu, afirmație neașteptată despre tehnicianul lui Inter
09:08
Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”
Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”
21:54
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Top stiri
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Baschet
03.06
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Citește mai mult
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Superliga
03.06
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Citește mai mult
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Nationala
03.06
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Citește mai mult
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea
B365
01.06
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea
Citește mai mult
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 49 rapid 19 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
04.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share