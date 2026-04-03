Radu Petrescu/ Foto: sportpictures.eu
Radu Petrescu revine Arbitrul a fost delegat din nou de CCA, după eroarea comisă în meciul Petrolul - FC Argeș » A stat doar 5 meciuri!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 20:13
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 20:15
  • Radu Petrescu (43 de ani), arbitrul sancționat după eroarea din meciul Petrolul - FC Argeș (2-1), a primit o nouă delegare.
  • El se va afla în camera VAR la meciul Oțelul - Hermannstadt, care va avea loc mâine, de la ora 15:00.
  • Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Deși în spațiul public circulaseră informații potrivit cărora arbitrul urma să fie scos din circuit până la finalul sezonului, acesta a lipsit doar cinci etape.

Arbitrul Radu Petrescu, delegat din nou în Liga 1, după eroarea comisă în meciul Petrolul - FC Argeș

În minutul 86 al partidei Petrolul - FC Argeș , arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

După eroarea comisă, arbitrul ar fi fost anunțat că a primit o suspendare drastică de 12 etape, urmând să rateze toate meciurile rămase din această stagiune.

Însă, Petrescu a fost delegat pentru partida Oțelul - Hermannstadt, semn că sancțiunea aplicată după meciul de pe stadionul „Ilie Oană” a fost, în realitate, de doar cinci etape.

La partida de la Galați, Radu Petrescu va fi arbitru VAR, în timp ce Cătălin Popa a fost delegat asistent VAR.

Meciul va fi condus la centru de Andrei Florin, ajutat de Alexandru Vodă și Cristian Daniel Ilinca.

  • Înaintea delegării la partida din play-out-ul Ligii 1, Petrescu a arbitrat meciul dintre AS Viitorul Podoleni și CS Speranța Răucești (7-2), două formații din Liga 4, care s-au întâlnit în sferturile Cupei României, faza județeană (Neamț).
