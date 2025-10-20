FCU Craiova scapă de dezafiliere Reacția lui Adrian Mititelu: „Anul viitor jucăm în Liga 2”
Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu (foto: Sport Pictures)
Diverse

FCU Craiova scapă de dezafiliere Reacția lui Adrian Mititelu: „Anul viitor jucăm în Liga 2”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 15:03
alt-text Actualizat: 20.10.2025, ora 15:03
  • FCU 1948 Craiova intră oficial în procedură de concordat preventiv. Adrian Mititelu (57 de ani): „S-a suspendat orice executare împotriva clubului!”.

Tribunalul Dolj a admis cererea formulată de FCU 1948 Craiova pentru deschiderea procedurii de concordat preventiv, oferindu-i clubului condus de Adrian Mititelu o gură de oxigen financiară și juridică.

Dinamo - Rapid a bătut recordul  Câți fani au fost prezenți pe stadion la Dinamo - Rapid 0-2. Cum arată clasamentul de asistenţă
Citește și
Dinamo - Rapid a bătut recordul Câți fani au fost prezenți pe stadion la Dinamo - Rapid 0-2. Cum arată clasamentul de asistenţă
Citește mai mult
Dinamo - Rapid a bătut recordul  Câți fani au fost prezenți pe stadion la Dinamo - Rapid 0-2. Cum arată clasamentul de asistenţă

FCU Craiova a intrat în concordat preventiv și nu mai poate fi dezafiliată de FRF

Măsura suspendă toate executările silite pentru patru luni și deschide calea către un plan de restructurare a datoriilor, în timp ce litigiile cu FRF privind excluderea echipei din competiții continuă în instanță.

Practic, FCU Craiova a evitat riscul dezafilierii, ultima și cea mai drastică sancțiune pe care FRF o mai putea aplica grupării lui Mititelu pentru neachitarea datoriilor nici în ceasul al doisprezecelea.

Decizia Tribunalului Dolj vine pe fondul unuia dintre cele mai aprinse conflicte din fotbalul românesc: litigiul dintre FCU 1948 Craiova și Federația Română de Fotbal.

În vara lui 2025, FRF a refuzat acordarea licenței pentru participarea în Liga 2, motivând existența unor datorii restante către foști jucători, antrenori și conducători, dar și alte nereguli administrative.

Ulterior, Comisia de Disciplină și Etică a FRF a aplicat depunctări-record de 106 puncte, care au culminat cu excluderea clubului din Liga 3 și retrogradarea în Liga 4, decizie anunțată oficial în luna septembrie.

Clubul craiovean a contestat hotărârile la instanțele civile, susținând că FRF a încălcat procedurile legale și principiul proporționalității sancțiunilor.

Ce urmează pentru FCU Craiova. Adrian Mititelu este optimist: „Anul viitor jucăm în Liga 2”

Deschiderea procedurii de concordat preventiv este prima măsură concretă de stabilizare financiară pentru club, care urmează să prezinte un plan de restructurare detaliat până la mijlocul lunii decembrie.

„Nu mai există riscul dezafilierii. Așteptăm să se termine greva judecătorilor și vom depune cerere pentru suspendarea excluderii din competițiile FRF și a deciziei de neînscriere în Liga 2.

Eu cred că anul viitor vom juca în Liga 2. FRF a încălcat flagrant legea. Dacă, prin absurd, instanța nu va anula aberațiile FRF, putem să ne înscriem în Liga 4 și o luăm de la zero.

Dar asta este foarte puțin probabil, undeva la 5%. Atunci, nu se merită să stai în fotbal dacă nu se aplică legea”, a declarat Adrian Mititelu, pentru GOLAZO.ro.

Ce este concordatul preventiv

FCU Craiova a solicitat în august intrarea în concordat preventiv.

Concordatul preventiv este o procedură legală prin care o companie sau un club aflat în dificultate financiară își poate reorganiza datoriile înainte de a intra în insolvență.

Citește și

Polemică după Dinamo - Rapid Udrea și Tolontan s-au uitat la derby și fiecare a înțeles ce a vrut
Superliga
14:26
Polemică după Dinamo - Rapid Udrea și Tolontan s-au uitat la derby și fiecare a înțeles ce a vrut
Citește mai mult
Polemică după Dinamo - Rapid Udrea și Tolontan s-au uitat la derby și fiecare a înțeles ce a vrut
Dobre s-a dus direct la Kopic VIDEO: Antrenorul lui Dinamo a venit la conferință și a povestit tot ce i-a zis  atacantul de la Rapid
Superliga
13:40
Dobre s-a dus direct la Kopic VIDEO: Antrenorul lui Dinamo a venit la conferință și a povestit tot ce i-a zis atacantul de la Rapid
Citește mai mult
Dobre s-a dus direct la Kopic VIDEO: Antrenorul lui Dinamo a venit la conferință și a povestit tot ce i-a zis  atacantul de la Rapid

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
FRF Adrian Mititelu fcu craiova concordat preventiv
Știrile zilei din sport
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
Superliga
16:41
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze
Citește mai mult
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Superliga
16:30
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Citește mai mult
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Europa League
15:00
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Citește mai mult
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Formula 1
14:16
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:29
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
16:41
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
16:30
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
15:40
Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români
Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Top stiri din sport
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
Superliga
12:55
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
Citește mai mult
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Superliga
15:20
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Citește mai mult
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Superliga
09:00
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1 Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Citește mai mult
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă”
Superliga
11:54
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1: „Îmi place foarte mult ce joacă”
Citește mai mult
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 38 rapid 44 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share