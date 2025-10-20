FCU Craiova scapă de dezafiliere Reacția lui Adrian Mititelu: „Anul viitor jucăm în Liga 2”

FCU 1948 Craiova intră oficial în procedură de concordat preventiv. Adrian Mititelu (57 de ani): „S-a suspendat orice executare împotriva clubului!”.

Tribunalul Dolj a admis cererea formulată de FCU 1948 Craiova pentru deschiderea procedurii de concordat preventiv, oferindu-i clubului condus de Adrian Mititelu o gură de oxigen financiară și juridică.

FCU Craiova a intrat în concordat preventiv și nu mai poate fi dezafiliată de FRF

Măsura suspendă toate executările silite pentru patru luni și deschide calea către un plan de restructurare a datoriilor, în timp ce litigiile cu FRF privind excluderea echipei din competiții continuă în instanță.

Practic, FCU Craiova a evitat riscul dezafilierii, ultima și cea mai drastică sancțiune pe care FRF o mai putea aplica grupării lui Mititelu pentru neachitarea datoriilor nici în ceasul al doisprezecelea.

Decizia Tribunalului Dolj vine pe fondul unuia dintre cele mai aprinse conflicte din fotbalul românesc: litigiul dintre FCU 1948 Craiova și Federația Română de Fotbal.

În vara lui 2025, FRF a refuzat acordarea licenței pentru participarea în Liga 2, motivând existența unor datorii restante către foști jucători, antrenori și conducători, dar și alte nereguli administrative.

Ulterior, Comisia de Disciplină și Etică a FRF a aplicat depunctări-record de 106 puncte, care au culminat cu excluderea clubului din Liga 3 și retrogradarea în Liga 4, decizie anunțată oficial în luna septembrie.

Clubul craiovean a contestat hotărârile la instanțele civile, susținând că FRF a încălcat procedurile legale și principiul proporționalității sancțiunilor.

Ce urmează pentru FCU Craiova. Adrian Mititelu este optimist: „Anul viitor jucăm în Liga 2”

Deschiderea procedurii de concordat preventiv este prima măsură concretă de stabilizare financiară pentru club, care urmează să prezinte un plan de restructurare detaliat până la mijlocul lunii decembrie.

„Nu mai există riscul dezafilierii. Așteptăm să se termine greva judecătorilor și vom depune cerere pentru suspendarea excluderii din competițiile FRF și a deciziei de neînscriere în Liga 2.

Eu cred că anul viitor vom juca în Liga 2. FRF a încălcat flagrant legea. Dacă, prin absurd, instanța nu va anula aberațiile FRF, putem să ne înscriem în Liga 4 și o luăm de la zero.

Dar asta este foarte puțin probabil, undeva la 5%. Atunci, nu se merită să stai în fotbal dacă nu se aplică legea”, a declarat Adrian Mititelu, pentru GOLAZO.ro.

Ce este concordatul preventiv

FCU Craiova a solicitat în august intrarea în concordat preventiv.

Concordatul preventiv este o procedură legală prin care o companie sau un club aflat în dificultate financiară își poate reorganiza datoriile înainte de a intra în insolvență.

