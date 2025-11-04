„O să-i distrug complet fața!” Ilia Topuria, dublul campion al UFC, provocat de Paddy Pimblett: „Îl readuc cu picioarele pe pământ”
Paddy Pimblett. Foto: IMAGO
„O să-i distrug complet fața!” Ilia Topuria, dublul campion al UFC, provocat de Paddy Pimblett: „Îl readuc cu picioarele pe pământ”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 15:29
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 15:30
  • Luptătorul Paddy Pimblett (30 de ani) l-a provocat pe Ilia Topuria (28 de ani), dublul campion al UFC.

La începutul acestui an, Ilia Topuria a câștigat titlul la categoria ușoară după ce l-a învins prin KO pe Charles Oliveira.

Pimblett l-a provocat pe Topuria: „Îi voi distruge complet fața”

În cadrul unui interviu, Paddy Pimblett nu a ratat ocazia și l-a provocat pe Ilia Topuria într-un meci care are ca miză centura câștigată de spaniol la începutul acestui an.

„Îi voi distruge complet fața. Sincer să fiu, mă văd învingându-l oriunde ar avea loc lupta. Oamenii îl pun pe un piedestal acum, cred că este ceva incredibil, dar eu îl voi readuce cu picioarele pe pământ într-un mod zgomotos. Noul meu loc preferat pentru a lupta este Miami”, a declarat Paddy Pimblett, potrivit as.com.

Potrivit wrestling-world.com, Ilia Topuria își va apăra titlul la categoria ușoară în ianuarie 2026. Printre posibilii adversari se numără Justin Gaethje și Paddy Pimblett.

Dacă se va concretiza lupta dintre Pimblett și Topuria, atunci acesta va fi primul eveniment din noul contract al UFC cu Paramount în 2026.

Ilia Topuria este neînvins în UFC, câștigând toate cele 17 meciuri. Acesta l-a învins prin KO pe Alexander Volkanovski pentru a câștiga titlul la categoria pană, urmând mai apoi să-l apere în fața lui Max Holloway. Apoi, în iunie 2025, a câștigat titlul și la categoria ușoară.

Paddy Pimblett este neînvins în șapte meciuri UFC, câștigând cinci dintre ele prin KO.

