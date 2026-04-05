„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu

Alexandru Rogobete (34 de ani), Ministrul Sănătății, a vorbit despre starea în care se află Mircea Lucescu (80 de ani), care se confruntă cu grave probleme de sănătate.

Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă, după ce starea lui s-a agravat, ca urmare a infarctului miocardic suferit vineri.

Alexandru Rogobete: „ S-a degradat în ultimele 24-48 de ore”

Ministrul Sănătății a vorbit despre Mircea Lucescu, declarând că starea acestuia s-a înrăutățit considerabil în ultimele ore.

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt.

Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Este îngrijit la Terapie Intensiva.

Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Antena 3 CNN, citat de news.ro.

Mircea Lucescu, la Terapie Intensivă

Marele antrenor român s-a ales cu grave probleme de sănătate în acest start de 2026, din cauza cărora a stat internat în jur de o lună și jumătate.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis Spitalul Universitar duminică dimineață, într-un comunicat de presă.

