„Nu sunt responsabilă pentru pariurile nimănui” Jucătoarea de tenis trage un semnal de alarmă după ce a fost amenințată cu moartea în urma unui eșec

Marina Bassols (26 de ani, 203 WTA), jucătoare spaniolă de tenis, a fost victima unor amenințări cu moartea în mediul online.

Sportiva a primit o serie de mesaje îngrozitoare după ce a fost eliminată în turul doi al turneului de la Bogota, iar apoi a tras un semnal de alarmă legat de aceste abuzuri.

Marina Bassols: „Am ajuns să normalizăm aceste mesaje”

Jucătoarea spaniolă a transmis ferm că nu este responsabilă dacă cei care o amenință pariază pe meciurile ei și cere măsuri împotriva acestor abuzuri.

„Există o problemă foarte, foarte serioasă și fac acest videoclip pentru a împărtăși ceea ce trăim noi, jucătoarele de tenis, zilnic.

Vorbesc din furie și tristețe, dar și din frică. Timp de mulți ani au existat numeroase tipuri de insulte, dar după ultimul meu meci nu a mai fost doar atât, au fost amenințări cu moartea. Mesajele pe care le primim sunt scandaloase și, mai rău, am ajuns să le normalizăm.

Suntem oameni care ies pe teren pentru a concura, pentru a da totul, muncim pentru obiectivele noastre, pentru ceea ce iubim… Și nu sunt responsabilă pentru pariurile nimănui.

Sincer, nu știu ce se poate face pentru a opri acest lucru, dar să-mi închid conturile de socializare nu este o opțiune, pentru că nu eu sunt cauza acestei probleme.

Rețelele de socializare ar trebui să fie un spațiu sigur pentru a împărtăși, a susține și a promova valori bune, nu un loc pentru a răspândi ură și amenințări cu moartea.

Până unde poate să meargă asta? Chiar trebuie să se întâmple o tragedie pentru ca cineva să reacționeze? Acest lucru nu ar trebui tolerat”, a transmis Bassols printr-un video, potrivit marca.com.

„Te omor”, „Te distrug”, „Ești moartă” sau „Ai grijă pe unde mergi”, sunt câteva dintre mesajele îngrozitoare primite de jucătoare.

Un studiu din 2024 a arătat că jucătoarele de tenis au primit 8.000 de amenințări prin intermediul rețelelor de socializare în anul respectiv, dintre care 40% proveneau din partea celor care pariază, mai transmite sursa citată.

Marina Bassols, revenire spectaculoasă în 2022

Bassols a avut un moment incredibil la turneul de la Budapesta din 2022, când a revenit de la 0-6, 0-5 și 0-30 în meciul cu Yuliya Hatouka.

Sportiva din Spania era la două puncte de eșec, dar a reușit să se impună în trei seturi, scor 0-6, 7-5, 6-4.

