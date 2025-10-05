„E o onoare când mă laudă patronul” Alexandru Stoian, după victoria cu Craiova: „Suntem campioana, ne vom reveni”   +18 foto
Alexandru Stoian FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
„E o onoare când mă laudă patronul” Alexandru Stoian, după victoria cu Craiova: „Suntem campioana, ne vom reveni”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 05.10.2025, ora 23:37
alt-text Actualizat: 05.10.2025, ora 23:40
  • FCSB - U CRAIOVA 1-0. Alexandru Stoian (17 ani), atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre partida câștigată de echipa sa pe Arena Națională.

FCSB și Universitatea Craiova s-au întâlnit în derby-ul etapei #12 din Liga 1. Campioana s-a impus și s-a apropiat la 11 puncte de olteni.

FCSB - U CRAIOVA. Alexandru Stoian: „Suntem campioana și ne vom reveni”

„Eu nu am știut că acea fază (n.r. penalty-ul) e în careu. Când am văzut am zis «Doamne-ajută!». Era nevoie de un gol și e bine că am ținut de rezultat și a ieșit bine.

FCSB - U Craiova, penalty la duelul Screciu-Stoian. Captura Prima Sport (10).jpg
FCSB - U Craiova, penalty la duelul Screciu-Stoian. Captura Prima Sport (10).jpg

E o onoare pentru mine când mă laudă Nea Gigi. Nu simt o presiune, pentru că și la domnul Hagi era la fel. E altă atmosferă acum, suntem fericiți și trebuie să nu mai pierdem puncte.

Eu cred că acum începe revenirea, moralul nostru s-a ridicat. Nu cred că multe echipe o să țină ritmul la final, pentru că noi suntem campioana și e greu”, a declarat Alexandru Stoian la Prima Sport.

FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (9).jpg
FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (9).jpg

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

Universitatea Craiova liga 1 fcsb alexandru stoian
Prezență - surpriză pe Arenă  Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Superliga
05.10
Prezență - surpriză pe Arenă Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Prezență - surpriză pe Arenă  Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Tenis
05.10
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Superliga
05.10
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Handbal
05.10
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea

