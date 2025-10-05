„E o onoare când mă laudă patronul” Alexandru Stoian, după victoria cu Craiova: „Suntem campioana, ne vom reveni”

FCSB - U CRAIOVA 1-0. Alexandru Stoian (17 ani), atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre partida câștigată de echipa sa pe Arena Națională.

FCSB și Universitatea Craiova s-au întâlnit în derby-ul etapei #12 din Liga 1. Campioana s-a impus și s-a apropiat la 11 puncte de olteni.

FCSB - U CRAIOVA. Alexandru Stoian: „Suntem campioana și ne vom reveni”

„Eu nu am știut că acea fază (n.r. penalty-ul) e în careu. Când am văzut am zis «Doamne-ajută!». Era nevoie de un gol și e bine că am ținut de rezultat și a ieșit bine.

E o onoare pentru mine când mă laudă Nea Gigi. Nu simt o presiune, pentru că și la domnul Hagi era la fel. E altă atmosferă acum, suntem fericiți și trebuie să nu mai pierdem puncte.

Eu cred că acum începe revenirea, moralul nostru s-a ridicat. Nu cred că multe echipe o să țină ritmul la final, pentru că noi suntem campioana și e greu”, a declarat Alexandru Stoian la Prima Sport.

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

