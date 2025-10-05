FCSB - U CRAIOVA. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a intrat în conflict cu suporterii adverși, la partida de pe Arena Națională.

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 2-0 și s-a apropiat la 11 puncte de formația olteană.

Bîrligea, în conflict cu fanii Craiovei

În minutul 62, Daniel Bîrligea a fost înlocuit, în locul său fiind introdus Denis Alibec.

La momentul schimbării, atacantul roș-albaștrilor a fost înjurat de suporterii veniți de la Craiova, aceștia fiind situați la inelul 3 al Arenei Naționale.

Vârful le-a făcut semn să tacă și le-a arătat emblema de campion al României de pe tricou, semnalând că are două titluri de campion câștigate, unul cu FCSB și unul cu CFR Cluj.

FCSB - Universitatea Craiova, echipele de start

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Fl. Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Al. Stoian - Bîrligea

Elias Charalambous U Craiova: Isenko - Ad. Rus, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Nsimba, Etim

Mirel Rădoi Arbitru: Istvan Kovacs Istvan (Carei). Asistenți: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău). Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari). Arbitru AVAR: Valentin Porumbel Valentin (Olteniţa)

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

