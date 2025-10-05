- FCSB - U CRAIOVA. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a intrat în conflict cu suporterii adverși, la partida de pe Arena Națională.
FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 2-0 și s-a apropiat la 11 puncte de formația olteană.
Bîrligea, în conflict cu fanii Craiovei
În minutul 62, Daniel Bîrligea a fost înlocuit, în locul său fiind introdus Denis Alibec.
La momentul schimbării, atacantul roș-albaștrilor a fost înjurat de suporterii veniți de la Craiova, aceștia fiind situați la inelul 3 al Arenei Naționale.
Vârful le-a făcut semn să tacă și le-a arătat emblema de campion al României de pe tricou, semnalând că are două titluri de campion câștigate, unul cu FCSB și unul cu CFR Cluj.
FCSB - Universitatea Craiova, echipele de start
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Fl. Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Al. Stoian - Bîrligea
- Rezerve: Udrea, Zima, V. Crețu, Alibec, Miculescu, Kiki, Politic, Chiricheș, M. Toma, O. Popescu, Alhassan, Thiam
- Antrenor: Elias Charalambous
- U Craiova: Isenko - Ad. Rus, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Nsimba, Etim
- Rezerve: I. Popescu, Stevanovic, Mogoș, Mora, Al. Crețu, Mekvabishvili, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Al Hamlawi, D. Matei
- Antrenor: Mirel Rădoi
- Arbitru: Istvan Kovacs Istvan (Carei). Asistenți: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău). Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari). Arbitru AVAR: Valentin Porumbel Valentin (Olteniţa)
- Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)