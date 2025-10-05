„Facem remontada campionatului” Patronul FCSB, convins că echipa poate reveni în fruntea clasamentului: „Începem să avem reacție”. Ce jucători a criticat

FCSB - Craiova 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după victoria în fața oltenilor.

Patronul campioanei e încrezător în jocul echipei și crede că se poate bate cu Craiova la titlu și în acest sezon.

FCSB a reușit să obțină a doua victorie consecutivă în Liga 1, dar rămâne pe locul 11 în clasament.

FCSB - Craiova 1-0 . Gigi Becali: „Facem remontada campionatului”

„Sunt mulțumit. Păi, când am 10 la 1 la cornere, cum să nu fiu? Că dacă nu ajungi acolo în față, n-ai cum să ai cornere. Ei n-au avut șut pe poartă. A scos ceva Târnovanu? A fost una, da, pe care a prins-o.

Din moment ce am avut și alt 11 metri, și ocazii... remontada! Remontada campionatului. Echipa începe să aibă reacție, jucăm fotbal, s-au descătușat, vom juca mult mai dezinvolt cu echipele mici.

Cum să fiu supărat că a ratat Tănase? Ce, el a vrut? El a câștigat meciul, că a dat gol din primul penalty. Niciodată nu m-am supărat pe un jucător că a ratat un penalty. Una e să ratezi și altceva e să pierzi mingea, s-o dai la adversar.

L-ați văzut pe Alibec? Era supărat. L-am băgat și ce a făcut? Mai bun a fost Bîrligea. Eu aveam nevoie să faci pressing, să ții de scor. La fel și Thiam. Păi, ce facem? Pierdem mingea?”, a declarat Becali, la Fotbal Club, pe Digi Sport.

Întrebat dacă va folosi aceeași echipă și în următorul meci din Europa League, cu Bologna, Becali a răspuns:

„Nu, depinde cu cine jucăm înainte și cu cine jucăm după. Că nu mai jucăm cu Craiova, meci important. Aici se făceau 16 puncte diferență, așa au rămas 10, când se înjumătățesc vor fi 5.

Craiova e principalul oponent. Rapid și Dinamo, nu. Rapid e pe primul loc, dar n-are calitate. Eu nu mă bat la titlu acum, mă bat la play-off. Dacă ajung acolo, cu Craiova mă bat”.

