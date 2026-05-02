„Am rămas șocat!” VIDEO. Zidane s-a dus furios la Alexandru Tudor! Arbitrul, uimit de intervenția lui Desailly: „Bă, de unde sunt ăștia?”

Fostul arbitru Alexandru Tudor (54 de ani) a povestit un moment care l-a impresionat, în timp ce arbitra un meci din preliminariile pentru EURO 2004.

În cadrul evenimentului „Junior Athlete Summit”, Alexandru Tudor a povestit un moment care i-a avut în prim-plan pe Zinedine Zidane și Marcel Desailly, doi foști mari jucători ai Franței.

VIDEO. Alexandru Tudor: „Am rămas șocat. Bă, de unde sunt ăștia?”

Alexandru Tudor a arbitrat meciul Malta - Franța, scor 0-4, disputat pe 16 octombrie 2002, în cadrul preliminariilor pentru EURO 2004.

Fostul arbitru a ținut un discurs despre obiective și disciplină și a evidențiat mentalitatea lui Zidane și Desailly.

„La un moment dat îl faultează cineva pe Zidane și eu aleg să nu-l bag în seamă. Și el îmi zice: «Ce faci? Nu-mi dai fault?!». Mă întorc și plec. Îmi văd de treabă. Nu mă iau la bătaie, nu mă iau la ceartă cu el.

El era liderul lui Real Madrid, iar eu eram liderul școlii de arbitri de la… Nici măcar de la Ceahlăul, că acolo era Pinalti (n.r. Gheorghe Ștefan).

Băiatul ăsta, după 2-3 minute, se duce la căpitanul de echipă, la Marcel Desailly. Zidane aici, Desailly aici și îi zice: «Vorbește tu cu el, că nu mi-a dat fault. Ești căpitanul echipei!».

Și Desailly, la 1,90 metri și arătând ca «The Rock», spune: «Ai dreptate. Eu sunt căpitanul echipei. Tu ești jucător, el e arbitru. Du-te, joacă și marchează!».

«Băi, de unde sunt ăștia? Ăștia lucrează după principii! Ăla a pus lucrurile în ordine». S-a făcut 4-0 în 10 minute, de la 0-0. Am rămas șocat. Bă, de unde sunt ăștia? Eu veneam de la Ceahlăul, acolo era cu proteste, cu d-alea…

Știți foarte bine. Cum am vrut să fiu?. Ca ăia de jos sau ca ăia de sus? Astea sunt reperele de care avem nevoie. Să ne legăm de ce e bun”, a declarat Alexandru Tudor în cadrul evenimentului.

Zinedine Zidane și Marcel Desailly sunt două legende ale Franței, națională alături de care au triumfat la Campionatul Mondial din 1998.

Zidane a adunat 108 selecții la națională, a marcat 31 de goluri și a livrat 29 de pase decisive, în timp ce Desailly a bifat 116 apariții în tricoul primei reprezentative, reușind să înscrie de trei ori.

Alexandru Tudor s-a retras din activitate în 2018, după aproximativ 20 de ani petrecuți în lumea fotbalului. Fostul arbitru a condus la centru 381 de partide în cariera sa.

