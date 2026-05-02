Talpan refuză planul ministrului Ce propune juristul clubului Steaua, într-un răspuns tăios pentru Radu Miruță: „El va pleca! Asocierea nu e de dorit. Soluția e alta”

Florin Talpan, juristul clubului CSA Steaua, a reacționat acid după ce Radu Miruță, ministrul Apărării, a anunțat că a început discuțiile cu investitori privați interesați să se implice la clubul Armatei.

CSA Steaua funcționează ca instituție de drept public (ține de Ministerul Apărării), iar legea și regulamentele fotbalului românesc nu permit cluburilor publice să joace în Liga 1, unde pot participa doar entități private.

Cum ar putea promova echipa? Există două variante:

Au existat proiecte, dar au primit avize negative Transformarea clubului: CSA Steaua să devină entitate privată sau să se asocieze

Florin Talpan: „Soluția reală rămâne modificarea Legii Sportului”

Justistul clubului Armatei susține în continuare că cea mai bună soluție rămâne modificarea Legii Sportului, care interzice, în prezent, participarea cluburilor de drept public în SuperLiga.

„În ceea ce privește viitorul Clubului Steaua București, consider că o asociere nu este de dorit, deoarece s-ar putea ajunge la reapariția unor situații de tip Becali. Soluția reală rămâne modificarea Legii Sportului, astfel încât clubul să poată performa și promova în condiții legale și corecte.

De-a lungul timpului, mulți miniștri ai MApN s-au perindat, iar pe timpul mandatului au încercat să își asocieze imaginea cu munca mea, în scop electoral și pentru obținerea de voturi.

Toți au promis că vor aduce Steaua în Liga 1 prin soluții simple, dar greșite.

În realitate, va pleca și domnia sa, la fel cum pleacă toți cei aflați vremelnic în funcții. Ceea ce rămâne este munca mea, rezultatele obținute și respectul câștigat prin fapte.

Domnul Miruță nu are carieră militară și nici grad militar, motiv pentru care nu se poate considera superiorul meu profesional. Funcția de ministru este o funcție politică, temporară, rezultată din numire, nu dintr-o carieră în domeniul apărării.

Atât timp cât conducerea Ministerului Apărării Naționale este exercitată de persoane fără pregătire militară și experiență în domeniu, este esențial ca deciziile să fie fundamentate pe expertiză reală și pe respectarea ierarhiei și principiilor militare, pentru a asigura eficiența și credibilitatea instituției.

În final, subliniez că respectul față de instituțiile statului nu derivă din funcții politice sau din «locuri călduțe», ocupate prin numiri politice, ci din competență, responsabilitate și rezultate concrete în exercitarea acestora”, a scris Talpan pe Facebook.

După victoria obținută pe terenul Chindiei Târgoviște, CSA Steaua ocupă locul 4 în play-off-ul din Liga 2, poziție care ar fi permis echipei să dispute barajul de promovare în Liga 1.

Vă rog, nu vreau să comentez ce spune fiecare despre el. De obicei, laudele despre o persoană, când sunt de valoare, le aduc alții, nu propria persoană. Nu vreau să comentez declarațiile unui om despre sine. În general, aprecierea pentru un subaltern o face superiorul. Un om care se apreciază singur ridică un semn de întrebare. Radu Miruță, ministrul Apărării, pentru Fanatik

Florin Talpan: „Am câștigat acest statut în peste 33 de ani de carieră militară”

Talpan începuse mesajul cu o prezentare a carierei sale, ca răspuns la ironiile lui Miruță la adresa sa.

„Am luat act de declarațiile domnului Miruță referitoare la persoana mea. Consider că afirmațiile ironice și jignitoare la adresa unui ofițer al Armatei Române nu fac cinste funcției publice pe care acesta o ocupă!

Gradul militar nu se apreciază subiectiv, ci este rezultatul unei cariere construite prin muncă, disciplină, studii și activitate desfășurată în slujba statului român.

În cazul meu, acest statut este câștigat în peste 33 de ani de carieră militară, prin rezultate concrete, nu prin declarații. Rezultatele mele de-a lungul întregii cariere sunt de notorietate și justifică pe deplin acordarea gradului de general.

Rezultatele mele sunt de notorietate. Merit cu prisosință să fiu apreciat și să mi se acorde drepturile pe care le merit în baza rezultatelor remarcabile obținute. Consider că merit să fiu avansat la gradul de general și numit într-o funcție pe măsura activității desfășurate.

Tot prin muncă, seriozitate și acțiuni juridice am recâștigat marca, numele și palmaresul Steaua București, nu prin vorbe sau apariții publice !

Pentru activitatea desfășurată aveam dreptul la sporul pentru lucrări de excepție de 50%, conform meritelor profesionale demonstrate.

Acest drept mi-a fost însă luat în mod abuziv, de către persoane care, în loc să aprecieze munca și rezultatele mele excepționale, au ales să mă hărțuiască și să îmi blocheze activitatea, totul în favoarea lui Becali”, a mai spus Talpan.

