Dinamo a înregistrat la OSIM sigla nouă Mutare esențială pentru participarea în cupele europene +19 foto
Dinamo a înregistrat sigla nouă la OSIM (fotomontaj Golazo.ro)
Superliga

Dinamo a înregistrat la OSIM sigla nouă Mutare esențială pentru participarea în cupele europene

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 13:46
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 14:11
  • Dinamo a depus la OSIM noua siglă a clubului, un demers cu impact major asupra identității vizuale și juridice a „alb-roșiilor”.
  • Măsura vine în contextul cerințelor de licențiere UEFA și al situației controversate legate de vechea siglă.

Noua identitate vizuală a lui Dinamo 1948 S.A. este contestată puternic de suporteri, însă conducerea clubului a mers mai departe și a făcut un pas esențial din punct de vedere juridic: a depus oficial marca la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Citește și
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Citește mai mult
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei

Dinamo a înregistrat sigla nouă la OSIM

Potrivit Buletinului Oficial de Proprietate Industrială publicat la 7 mai 2026, societatea Dinamo 1948 S.A. a depus în data de 29 aprilie 2026 cererea de marcă cu numărul M 2026 04192, pentru noua siglă în culorile roșu, alb și auriu.

La 4 mai, FC Dinamo București a anunțat că, începând cu 1 iulie 2026, va adopta o nouă stemă, care va fi utilizată atât pe echipamentele de joc, cât și pe produsele oficiale ale clubului.

Documentele de la OSIM arată că Dinamo a revendicat prioritatea unei cereri depuse anterior la EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală) la 30 octombrie 2025, ceea ce susține afirmațiile președintelui Andrei Nicolescu privind existența unei protecții în curs de consolidare la nivel european pentru noua emblemă.

Această procedură permite clubului să își consolideze drepturile asupra siglei atât în România, cât și la nivel european, în funcție de finalizarea înregistrărilor.

Dinamo a înregistrat sigla nouă la OSIM Dinamo a înregistrat sigla nouă la OSIM
Dinamo a înregistrat sigla nouă la OSIM

Ce acoperă noua marcă înregistrată de Dinamo 1948 la OSIM

Protecția solicitată de Dinamo 1948 S.A. este extrem de largă și include, printre altele:

  • echipamente sportive și articole vestimentare;
  • mingi, trofee și produse de colecție;
  • aplicații software și baze de date;
  • servicii de publicitate și merchandising;
  • streaming video și platforme online;
  • activități sportive, academii de fotbal și organizarea de competiții.

Practic, clubul urmărește să dețină controlul complet asupra brandului „Dinamo 1948” în toate zonele comerciale și sportive relevante.

De ce a fost obligată Dinamo să schimbe sigla

Andrei Nicolescu a explicat că demersul are la bază o problemă juridică veche.

„Contractul de cesiune asupra actualei sigle, din 2005, nici măcar nu este opozabil, din punct de vedere legal, terților, pentru că el, la momentul respectiv, n-a fost înscris în registrul oficial în care trebuia înscris, respectiv la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. A fost depus doar la Federația Română de Fotbal”, a declarat oficialul dinamovist pentru fanatik.ro.

Potrivit lui Andrei Nicolescu, UEFA solicită ca un club participant în competițiile europene să dețină control juridic deplin asupra siglei, mărcilor și culorilor oficiale.

„Dinamo va juca în cupele europene cu această siglă”

Nicolescu susține că noua emblemă a fost deja inclusă în dosarul de licențiere.

„Acest lucru este clar, sigla este depusă în dosarul de licențiere”, a afirmat președintele clubului, precizând că, în cazul calificării, Dinamo va evolua în competițiile europene cu noua identitate vizuală.

Oficialul dinamovist a precizat că actuala siglă va fi utilizată în competițiile europene, însă clubul rămâne deschis unui eventual proces public de rebranding, dacă suporterii vor identifica o variantă care să întrunească atât susținerea majorității, cât și toate condițiile juridice necesare.

Fanii vor „D”-ul istoric sau sigla cu cei doi câini

Conflictul cu suporterii a izbucnit după ce „Peluza Cătălin Hîldan” și „Peluza Sud” au criticat dur noua siglă și au cerut revenirea la simbolurile tradiționale.

Fanii și-ar dori fie „D”-ul stilizat folosit de Clubul Sportiv Dinamo București, fie păstrarea emblemei actuale cu cei doi câini roșii.

Potrivit lui Nicolescu, niciuna dintre aceste variante nu poate fi folosită, întrucât ambele mărci sunt deținute de Nicolae Badea și au fost cedate clubului din Liga 1 pe durată nedeterminată în urmă cu 21 de ani.

Andrei Nicolescu a explicat că, pentru a putea participa în competițiile europene, Dinamo trebuie să dețină în mod direct stema, siglele, mărcile și culorile oficiale ale clubului.

Procesul de rebranding a început în urmă cu doi ani și ar fi costat aproximativ 20.000 de euro, potrivit ProSport.

Dinamo ocupă locul 4 în play-off-ul Ligii 1, cu două etape rămase până la finalul sezonului, având șanse de calificare în UEFA Conference League, fie direct, fie prin baraj.

Galerie foto (19 imagini)

Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo
+19 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Prea multe discuții!” Ionel Dănciulescu îi „urechează” pe fanii supărați din cauza stemei: „Scandal mare. Jihad! Suntem reticenți la nou”
Superliga
18:03
„Prea multe discuții!” Ionel Dănciulescu îi „urechează” pe fanii supărați din cauza stemei: „Scandal mare. Jihad! Suntem reticenți la nou”
Citește mai mult
„Prea multe discuții!” Ionel Dănciulescu îi „urechează” pe fanii supărați din cauza stemei: „Scandal mare. Jihad! Suntem reticenți la nou”
„PCH a refuzat să participe” Nicolescu dă cărțile pe față, după scandalul cu fanii: „E clar, vom juca în Europa cu noua siglă”
Superliga
15:59
„PCH a refuzat să participe” Nicolescu dă cărțile pe față, după scandalul cu fanii: „E clar, vom juca în Europa cu noua siglă”
Citește mai mult
„PCH a refuzat să participe” Nicolescu dă cărțile pe față, după scandalul cu fanii: „E clar, vom juca în Europa cu noua siglă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
dinamo bucuresti OSIM sigla andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Tenis
12.05
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Citește mai mult
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Campionate
12.05
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta: 0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Citește mai mult
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Campionate
12.05
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Citește mai mult
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Tenis
12.05
„Nu e niciun secret” Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Citește mai mult
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:50
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
10:59
Și-a îngropat echipa FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
Și-a îngropat echipa  FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
10:43
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
11:18
Nistor, nemulțumit Veteranul lui U Cluj, înainte de finala Cupei României: „Primordial e asta”
Nistor, nemulțumit Veteranul lui U Cluj, înainte de finala Cupei României: „Primordial e asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Top stiri
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Liga 2
12.05
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Citește mai mult
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Superliga
12.05
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Citește mai mult
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Superliga
12.05
„Erau frustrați” VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Citește mai mult
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
B365
12.05
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
Citește mai mult
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share