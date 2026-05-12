Dinamo a înregistrat la OSIM sigla nouă Mutare esențială pentru participarea în cupele europene

Dinamo a depus la OSIM noua siglă a clubului, un demers cu impact major asupra identității vizuale și juridice a „alb-roșiilor”.

Măsura vine în contextul cerințelor de licențiere UEFA și al situației controversate legate de vechea siglă.

Noua identitate vizuală a lui Dinamo 1948 S.A. este contestată puternic de suporteri, însă conducerea clubului a mers mai departe și a făcut un pas esențial din punct de vedere juridic: a depus oficial marca la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Dinamo a înregistrat sigla nouă la OSIM

Potrivit Buletinului Oficial de Proprietate Industrială publicat la 7 mai 2026, societatea Dinamo 1948 S.A. a depus în data de 29 aprilie 2026 cererea de marcă cu numărul M 2026 04192, pentru noua siglă în culorile roșu, alb și auriu.

La 4 mai, FC Dinamo București a anunțat că, începând cu 1 iulie 2026, va adopta o nouă stemă, care va fi utilizată atât pe echipamentele de joc, cât și pe produsele oficiale ale clubului.

Documentele de la OSIM arată că Dinamo a revendicat prioritatea unei cereri depuse anterior la EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală) la 30 octombrie 2025, ceea ce susține afirmațiile președintelui Andrei Nicolescu privind existența unei protecții în curs de consolidare la nivel european pentru noua emblemă.

Această procedură permite clubului să își consolideze drepturile asupra siglei atât în România, cât și la nivel european, în funcție de finalizarea înregistrărilor.

Ce acoperă noua marcă înregistrată de Dinamo 1948 la OSIM

Protecția solicitată de Dinamo 1948 S.A. este extrem de largă și include, printre altele:

echipamente sportive și articole vestimentare;

mingi, trofee și produse de colecție;

aplicații software și baze de date;

servicii de publicitate și merchandising;

streaming video și platforme online;

activități sportive, academii de fotbal și organizarea de competiții.

Practic, clubul urmărește să dețină controlul complet asupra brandului „Dinamo 1948” în toate zonele comerciale și sportive relevante.

De ce a fost obligată Dinamo să schimbe sigla

Andrei Nicolescu a explicat că demersul are la bază o problemă juridică veche.

„Contractul de cesiune asupra actualei sigle, din 2005, nici măcar nu este opozabil, din punct de vedere legal, terților, pentru că el, la momentul respectiv, n-a fost înscris în registrul oficial în care trebuia înscris, respectiv la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. A fost depus doar la Federația Română de Fotbal”, a declarat oficialul dinamovist pentru fanatik.ro.

Potrivit lui Andrei Nicolescu, UEFA solicită ca un club participant în competițiile europene să dețină control juridic deplin asupra siglei, mărcilor și culorilor oficiale.

„Dinamo va juca în cupele europene cu această siglă”

Nicolescu susține că noua emblemă a fost deja inclusă în dosarul de licențiere.

„Acest lucru este clar, sigla este depusă în dosarul de licențiere”, a afirmat președintele clubului, precizând că, în cazul calificării, Dinamo va evolua în competițiile europene cu noua identitate vizuală.

Oficialul dinamovist a precizat că actuala siglă va fi utilizată în competițiile europene, însă clubul rămâne deschis unui eventual proces public de rebranding, dacă suporterii vor identifica o variantă care să întrunească atât susținerea majorității, cât și toate condițiile juridice necesare.

Fanii vor „D”-ul istoric sau sigla cu cei doi câini

Conflictul cu suporterii a izbucnit după ce „Peluza Cătălin Hîldan” și „Peluza Sud” au criticat dur noua siglă și au cerut revenirea la simbolurile tradiționale.

Fanii și-ar dori fie „D”-ul stilizat folosit de Clubul Sportiv Dinamo București, fie păstrarea emblemei actuale cu cei doi câini roșii.

Potrivit lui Nicolescu, niciuna dintre aceste variante nu poate fi folosită, întrucât ambele mărci sunt deținute de Nicolae Badea și au fost cedate clubului din Liga 1 pe durată nedeterminată în urmă cu 21 de ani.

Andrei Nicolescu a explicat că, pentru a putea participa în competițiile europene, Dinamo trebuie să dețină în mod direct stema, siglele, mărcile și culorile oficiale ale clubului.

Procesul de rebranding a început în urmă cu doi ani și ar fi costat aproximativ 20.000 de euro, potrivit ProSport.

Dinamo ocupă locul 4 în play-off-ul Ligii 1, cu două etape rămase până la finalul sezonului, având șanse de calificare în UEFA Conference League, fie direct, fie prin baraj.

