„A știut să elimine toxinele” Cristian Chivu, descris de Christian Vieri: „Nu-i e teamă să treacă orice jucător pe bancă!”
Cristi Chivu are contract până în 2027 la Inter, dar se așteaptă să prelungească acordul la sfârșitul acestui sezon. Foto: Imago
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 13:41
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 13:41
  • Cristi Chivu poate face eventul în 10 zile: a câștigat titlul cu Inter, pe 3 mai, poate cuceri miercuri și Cupa Italiei, în finala contra lui Lazio (ora 22:00). 
  • Christian Vieri, fostul mare atacant al Interului, spune ce apreciază la antrenorul nerazzurro. Cum rezolvă conflictele, cum conduce vestiarul, echipa, ce calități are.

După doar 13 meciuri în Serie A, Cristi Chivu a acceptat curajos provocarea Inter Milano și, într-un sezon în care a depășit și multe momente dificile, poate realiza o mare performanță cu nerazzurrii.

„Dubla” campionat-Cupa Italiei în numai zece zile.

  • Pe 3 mai, a cucerit titlul, confirmat de 2-0 cu Parma. 
  • Pe 13 mai, joacă pe „Olimpico” din Roma finala Cupei, împotriva lui Lazio. 

Vieri: „Chivu știa că tensiunile erau normale”

Christian Vieri, șase ani la Inter, unul la Lazio, prezintă acest ultim act de Coppa Italia, dar vorbește mai mult de Chivu în interviul pentru Gazzetta dello Sport.

Christian Vieri, astăzi, la 52 de ani. Foto: Imago

Christian l-a avut adversar direct pe Cristian în Liga Campionilor, când primul era vârful lui Inter și al doilea fundașul central al Ajaxului. Sau în Serie A, după transferul lui Chivu la Roma și Inter.

Duel Chivu - Vieri într-un Inter - Ajax 1-0, în grupele Ligii 2002-2003. Foto: Imago

Îl apreciază pe român și ca antrenor. „S-a dovedit a fi excelent pentru Inter. Ca sportiv, știa că tensiunile de la Mondialul Cluburilor erau normale. Doar toxine de eliminat la timp. Și el a știut să o facă”, a afirmat Vieri.

Se referea la conflictul Lautaro Martinez - Hakan Calhanoglu, transformat de tehnicianul în vârstă de 45 de ani într-o forță a echipei sale.

Nu m-am îndoit niciodată de antrenor, chiar dacă nu era foarte experimentat. De fapt, mă așteptam să meargă exact așa. Acum, Cristian este campionul Italiei și toată lumea l-a observat. Atenție, acesta este doar începutul! Christian Vieri, faimos atacant italian

Vieri: „Chivu a construit o mașină de goluri”

Vieri subliniază aspecte esențiale: „Chivu a moștenit de la Inzaghi un Inter dominant, păstrând anumite caracteristici și adăugând jucători tineri puternici, ca Pio Esposito sau Sucic.

Chivu comunică direct și a dovedit că are puterea de a acționa cu jucătorii cu personalitate, nu-i e teamă să treacă orice jucător pe bancă. Controlul vestiarului e întotdeauna cel mai dificil lucru, iar el se pricepe la asta. Iată alt motiv pentru care va domina din nou! Christian Vieri

Eviențiază: „Meritul lui e și psihologic, și tehnic, pentru că a construit o mașină de goluri, care joacă încă o dată cel mai frumos fotbal din Serie A, dar clubul i-a oferit un supergrup de jucători, pe care nu-l mai are nimeni”.

„Chivu nu crede că totul este întotdeauna o dramă”

Întrebat ce îi mai place la Chivu, răspunde: „Nu crede, spre deosebire de mulți în Italia, că totul este întotdeauna o dramă.

Sfârșitul sezonului trecut nu a fost o dramă, chiar dacă finala Ligii Campionilor a mers așa cum a mers (n.r. PSG - Inter 5-0).

PSG este încă acolo anul acesta, foarte puternică, și a eliminat o echipă uluitoare precum Bayern. În acest sport, adversarii contează, mai ales dacă pot cheltui sute de milioane…”.

Nu a fost o dramă pentru Inter nici să piardă acele puncte la începutul sezonului. Chivu avea nevoie pentru a găsi calea cea bună Christian Vieri

Ultimul Lazio - Inter: 0-3 sâmbătă, în Serie A

