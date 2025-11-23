Bronz pentru România Alexia Blănaru, locul 3 în finala de la sărituri, din cadrul Campionatului Mondial de junioare, de la Manila
Alexia Blănaru/ Foto: Facebook @FRF
Gimnastica

Bronz pentru România Alexia Blănaru, locul 3 în finala de la sărituri, din cadrul Campionatului Mondial de junioare, de la Manila

Alexandru Smeu
Publicat: 23.11.2025, ora 11:49
Actualizat: 23.11.2025, ora 11:49
  • Alexia Blănaru (15 ani) a cucerit medalia de bronz la sărituri, în cadrul Campionatului Mondial de junioare, de la Manila.

Alexia Blănaru a avut o medie de 13.566 puncte, după ce a obținut un punctaj de 13.133 la prima săritură și 14.000, la a a doua, scrie news.ro.

Medalia de aur a fost cucerită de Lavienna Crain (SUA, 13.683), în timp ce bronzul ia revenit sportivei din Japonia, Misa Nishiyama (13.633).

Alexia Blănaru, medalie de bronz la Campionatul Mondial de Juniori de la Manila

Tot în ultimul act, Aniela Tudor (14 ani) s-a clasat pe locul 7, cu un punctaj de 13.049.

„Medalie de bronz pentru România la Campionatul Mondial de Juniori de la Manila!

Alexia Blănaru a obținut medalia de bronz la sărituri, cu un total de 13.566 puncte, iar Aniela Tudor a încheiat finala pe locul 7, cu 13.049 puncte.

Aniela Tudor și Alexia Blănaru fac parte din proiectul «Țară, țară, vrem campioane!», coordonat de Mariana Bitang și Octavian Bellu.

Felicitări și mult succes în continuare!

Hai, România!” a anunțat Federația Română de Gimnastică pe pagina de Facebook.

La CM de la Manila, echipa României a fost pe locul 5 (101.163 puncte), iar la individual-compus Alexia Blănaru a ocupat locul 13 (50.298) şi Aniela Tudor, locul 21 (48.831).

Luni, România va mai avea reprezentare în finale la bârnă – Alexia Blănaru şi sol – Iris Iordache.

În competiţia masculină, echipa României s-a clasat pe locul 35, cu 136.530 puncte.

medalie romania gimnastica alexia blanaru campionatul mondial de junioare aniela tudor
