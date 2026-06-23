Aliev, surprins Atacantul venit de la CFR la U Cluj a dezvăluit ce a trăit la primul derby: „Mă întrebam ce se întâmplă”
Alibek Aliev
Superliga

Aliev, surprins Atacantul venit de la CFR la U Cluj a dezvăluit ce a trăit la primul derby: „Mă întrebam ce se întâmplă”

alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 22:32
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 23:52
  • Alibek Aliev, 29 de ani, a fost protagonistul unui transfer între rivalele din Cluj în această vară, plecând de la CFR la Universitatea.
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Atacantul născut în Rusia care a jucat la naționala de juniori a Suediei spune că a fost surprins de atmosfera creată de fanii lui U în deplasare, la unul dintre derby-urile jucate în Gruia.

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Alibek Aliev: „Meciul din deplasare a fost o nebunie”

„Primul meci pe care l-am jucat a fost pe stadionul lui CFR și am fost foarte șocat pentru că CFR juca acasă, dar am simțit că de fapt U Cluj juca acasă. Mă întrebam ce se întâmplă. Nu știam prea multe despre asta.

Iar meciul din deplasare a fost o nebunie pentru că a fost și o scenografie. Când Jovo Lukic a marcat, a fost o nebunie și am foarte impresionat de fani, cântau tot timpul”, a spus Aliev pentru pagina oficială a lui U Cluj.

Vârful de 29 de ani a continuat:

„Înainte să vin la Cluj, nu știam nimic despre România, nimic despre Cluj, era complet nou pentru mine și nu am avut timp să caut sau ceva de genul ăsta, pentru că totul a mers atât de repede. Sunt foarte impresionat de oraș. Îmi place foarte mult.

Cred că oamenii care locuiesc în oraș sunt atât de primitori, te ajută, poți întreba ceva orice oraș, ei merg cu tine și îți arată, te învață.

Atât prietenii mei care au fost aici, cât și soția mea sunt atât de fericiți și de fiecare dată când le spun să vină, sunt atât de fericiți pentru că iubesc cu adevărat orașul, așa că pentru mine este important să știu că familiei mele, prietenilor mei buni le place și vor să vină aici, asta înseamnă mult pentru mine”.

4 goluri
și 6 pase de gol în 21 de meciuri a avut Aliev la CFR

Aliev a explicat și ce obiective are:

„Vreau să câștig multe trofee, acesta e visul oricărui jucător. Visul meu este ca atunci când vin la un club să câștig trofee.

Vreau să fac tot posibilul să câștig cât mai multe meciuri aici. Avem și cupele europene, trebuie să facem niște meciuri bune acolo și să arătăm Europei cine suntem, să ne facem un nume”.

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