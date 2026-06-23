 Mihai Popa, prezentat oficial Cu cine a semnat portarul + Cine îl va înlocui la CFR Cluj
Mihai Popa FOTO: Facebook @Motor Lublin
Superliga

Mihai Popa, prezentat oficial Cu cine a semnat portarul + Cine îl va înlocui la CFR Cluj

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 21:48
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 21:48
  • Portarul Mihai Popa (25 de ani) a părăsit-o pe CFR Cluj și a fost deja prezentat în Polonia, la Motor Lublin.
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Popa a semnat un contract pe trei ani cu formația poloneză.

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Mihai Popa, prezentat la Motor Lublin

Revenit la CFR Cluj în iarna acestui an, Mihai Popa a jucat 19 meciuri în tricoul alb-vișiniu, fiind unul dintre artizanii calificării grupării „feroviare” în preliminariile Conference League.

După ce nu și-a prelungit contractul cu CFR Cluj, Mihai Popa a semnat în Polonia, cu Motor Lublin, până în vara anului 2028.

În sezonul trecut, Motor Lublin a încheiat campionatul pe locul 12, la cinci puncte distanță de prima poziție retrogradabilă, ocupată de Lechia Gdansk.

Cine îl va înlocui pe Mihai Popa la CFR Cluj: „Ne-am înțeles cu un portughez”

Ricardo Cadu, directorul sportiv al formației din Gruia, a anunțat că un portar portughez va ajunge miercuri la Cluj, pentru a semna cu CFR Cluj.

„Deja am închis cu un portar din Portugalia și o să mai aducem jucători.

A plecat Mihai Popa și de asta a trebuit să aducem un portar. Am ajuns la o înțelegere cu el ieri (n.r. - luni) și mâine (n.r. - miercuri) o să fie la Cluj”, a transmis Cadu, potrivit digisport.ro.

Pentru un loc de titular, noul portar de la CFR se va lupta cu Octavian Vâlceanu și Rareș Gal.

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