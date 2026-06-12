Plecare-surpriză de la CFR Înlocuitorul lui Louis Munteanu și-a reziliat contractul după doar 6 luni +15 foto
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Superliga

Plecare-surpriză de la CFR Înlocuitorul lui Louis Munteanu și-a reziliat contractul după doar 6 luni

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 14:47
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 14:47
  • Atacantul Alibek Aliev (29 de ani) și-a reziliat contractul cu CFR Cluj, după doar 6 luni petrecute în Gruia.
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Venit la începutul acestui an, Aliev era considerat înlocuitorul lui Louis Munteanu, care a fost transferat de DC United în schimbul sumei de 6 milioane de euro.

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Alibek Aliev și-a reziliat contractul cu CFR Cluj

Deși mai avea contract până în vara anului 2028, Alibek Aliev nu a vrut să continue la CFR și a decis, astfel, să se despartă de formația clujeană, anunță fanatik.ro.

Nici conducerea clubului nu l-ar mai fi dorit pe suedez, mai ales că Aliev se număra printre jucătorii care au depus memorii pentru plata salariilor restante.

Atacantul avea și un salariu uriaș la CFR Cluj, de 20.000 de euro lunar, fiind unul dintre cei mai bine plătiți jucători ai echipei.

650.000 de euro
este cota de piață a lui Alibek Aliev, conform Transfermarkt

De la sosirea sa în Gruia, Aliev a jucat 21 de meciuri, a înscris 4 goluri și a oferit 6 pase decisive. A fost un jucător decisiv în sezonul regulat, dar în play-off nu a mai reușit să se impună, oferind o singură pasă decisivă în cele 10 meciuri disputate.

De-a lungul carierei sale, Alibek Aliev a mai îmbrăcat tricoul echipelor suedeze GAIS, Orgryte, Dalkurd, Varbergs BoIS sau FC Trollhattan.

În afara Suediei acesta a mai evoluat pentru CSKA Moscova și pentru echipa finlandeză FF Jaro. De asemenea, Aliev a bifat selecții pentru naționala Suediei, la nivel de juniori.

De-a lungul acestui sezon, CFR Cluj s-a despărțit de jucători precum Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani, vedete care nu au confirmat în Gruia.

În plus, ardelenii au rămas și fără Ciprian Deac, fotbalist care s-a retras din activitate la finalul acestui sezon.

Deac, în lacrimi la finalul partidei (3).jpg
Deac, în lacrimi la finalul partidei (3).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport
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CFR Cluj va efectua un cantonament în Slovenia

CFR Cluj a încheiat sezonul pe locul al treilea și va evolua în preliminariile Conference League.

Jucătorii echipei se vor reuni săptămâna viitoare, pe 15 iunie, și se vor antrena până pe 28 iunie la Cluj-Napoca. Ulterior, echipa va pleca într-un cantonament în Zreče, Slovenia, până pe 10 iulie.

Pe durata stagiului de pregătire, CFR va disputa patru meciuri amicale:

  • NK Aluminij (câștigătoarea Cupei Sloveniei), pe 2 iulie
  • Olimpija Ljubljana (formație din prima ligă a Sloveniei), pe 4 iulie
  • FC Noah (vicecampioana Armeniei și câștigătoarea Cupei Armeniei), pe 7 iulie
  • Karpaty Lviv (formație din prima ligă a Ucrainei), pe 9 iulie

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